Sterkrade-Nord will die Chance beim Schopfe packen

Oberhausen Fußball-Landesligist Nord ist wieder dran und will dies bis zur Winterpause ausbauen. In Rellinghausen gibt es Abstiegskampf pur.

ESC Rellinghausen – Spvgg. Sterkrade-Nord So, 14.15 Uhr: Und plötzlich ist die Sportvereinigung wieder mitten im Geschäft! Durch zehn Punkte aus den letzten vier Begegnungen hat Sterkrade-Nord nicht nur den vorletzten Tabellenplatz verlassen, sondern auch wieder den Kontakt an das rettende Ufer hergestellt. Darauf ausruhen kann sich der Fußball-Landesligist aber noch lange nicht. „Wir haben in den letzten Wochen lediglich die Basis geschaffen, dass wir noch am Leben sind“, weiß Trainer Sven Schützek vor dem Auswärtsspiel beim ESC Rellinghausen (Anstoß: 14.15 Uhr).

Deshalb bleiben die Schmachtendorfer vor dem 19. Spieltag demütig. „Weil wir wissen, dass der Weg noch ein sehr, sehr weiter ist“, so Sterkrades Linienchef. Gegner Rellinghausen gewann die letzten fünf Begegnungen nicht (spielte davon aber auch viermal Unentschieden).

Die Partie vergangene Woche bei Schlusslicht Hönnepel-Niedermörmter fiel den Witterungsbedingungen in Kalkar zum Opfer. „Ein Leckerbissen wird das bestimmt nicht“, stellt sich Schützek auf ein typisches Abstiegsduell ein. Die Essener belegen derzeit den Relegationsrang und schweben ebenfalls in Abstiegsgefahr.

Sven Schützek erwartet ein typisches Abstiegsduell

Personell steht der Einsatz von David Gehle in der Sportanlage Am Krausen Bäumchen auf der Kippe. Der Kapitän quälte sich wegen seiner Achillessehnenprobleme gegen Mintard (3:1) 45 Minuten lang und wurde zur Pause ausgewechselt. Schützek: „Da müssen wir kurzfristig gucken und entscheiden.“ Justin Wunder und Ouassim El Abdouni sind diese Woche wieder ins Training eingestiegen.

Mit ihnen rechnet er wieder. Fragezeichen stehen hinter Julian Klement und Felix Gatner, der mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hat. Definitiv fehlen werden die gesperrten Linus Ansumana und Eren Canpolat.

Das Team will den nächsten großen Schritt gehen

„Das Grundgerüst steht und funktioniert“, zeigt sich der 46-Jährige optimistisch und hofft, dass „wir den nächsten großen Schritt machen können“. Mit einem Sieg im Essener Südosten wäre Nord auf zwei Zähler am ESC dran und der erste Nicht-Abstiegsplatz wieder greifbar nahe… magu

