Spvgg. Sterkrade-Nord überwintert am Nordpol der Tabelle

Verfolger Teutonia St. Tönis hatte am Samstag mit einem 3:1-Erfolg über den ASV Süchteln vorgelegt, am Sonntag zogen die Nordler nach. Durch einen 5:2 (2:2)-Sieg beim VfR Krefeld-Fischeln eroberte die Spvgg. Sterkrade-Nord ihre Tabellenführung in der Fußball-Landesliga zurück und überwintert somit an der Spitze. Zufrieden war Julian Berg am Ende nur mit dem Ergebnis, nicht aber mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es war insgesamt kein gutes Spiel von uns“, vollzog Sterkrades Linienchef. Die ersten 45 Minuten bezeichnete er sogar als „katastrophal“.

„Ich wusste, dass es schwierig werden würde nach den beiden Spitzenspielen heute den Hebel umzulegen“, fügte Berg hinzu. „Das ist natürlich auch Kopfsache.“ Dabei begann die Partie gut für die Schmachtendorfer. Stefan Jagalski und Julius Ufer hätten früh die Weichen auf Sieg stellen können, ließen aber zwei dicke Möglichkeiten direkt zu Beginn des Spiels ungenutzt (1., 3.).

„Unglaublich viele Ballverluste“

Ansonsten sei es ein sehr zerfahrenes Spiel gewesen, wie Berg mitteilte. „Wir hatten unglaublich viele Ballverluste in unserem Spiel.“ Sicherheit gab auch die zwischenzeitliche 2:1-Führung nach Toren von Florian Witte (30.) und Christian Biegierz (37.) nicht, die einen 0:1-Rückstand (23.) wettmachten. Im Gegenteil: Noch vor der Pause fing sich Nord das 2:2 (41.).

In der Halbzeit wurde Berg lauter. Die Partie der Gäste wurde aber nach dem Seitenwechsel nur bedingt besser. „Nur mit dem Unterschied, dass wir dann unsere sich bietenden Möglichkeiten konsequent genutzt haben“, erklärte Berg. Mit einem „Doppelpack“ brachte Ufer die Nordler mit 4:2 in Front (54., 72.). Kurz vor Schluss machte Jagalski den Deckel drauf (87.).

Muharemi wechselt nach Velbert

„Wir wollten die Tabellenführung verteidigen, das haben wir geschafft. Unterm Strich zählen die drei Punkte“, stellte der Coach sachlich fest. Der Sportvereinigung, die eine herausragende Saison spielt, darf man auch mal ein schwächeres Spiel zugestehen. Wenn man dieses dann auch noch gewinnt, steht man bestimmt nicht zu Unrecht ganz oben.

Nun ist auch klar, zu welchem Klub Fljorim Muharemi wechseln wird (wir berichteten). Der 20 Jahre junge Mittelfeldspieler schließt sich in der Winterpause dem Bezirksligisten SV Union Velbert an.