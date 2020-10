Sterkrade-Nord-Trainer Berg hat die Belastung im Blick

Oberhausen. Nach dem ersten Oberliga-Sieg in der Vereinshistorie will Aufsteiger Spvgg. Sterkrade-Nord am Mittwoch gegen SF Niederwenigern nachlegen.

Der erste Erfolg in der Fußball-Oberliga ist perfekt, jetzt wollen die Nordler mehr! Nach dem lang ersehnten 1:0-Sieg in Nettetal will die Spvgg. Sterkrade-Nord am Mittwoch, 20 Uhr Nordler Park, im Heimspiel gegen die SF Niederwenigern nachlegen.

Die Hattinger sind den Gastgebern aus gemeinsamen Landesliga-Zeiten noch bestens bekannt, nun steht man sich erstmals eine Etage höher gegenüber. Für Nord-Trainer Julian Berg ein Gegner auf Augenhöhe, von ähnlichem Kaliber wie Nettetal.

„Sie spielen das zweite Jahr Oberliga. Sie haben im Sommer den Trainer gewechselt. Wir wissen um ihre Stärken. Dennoch sind das Mannschaften, mit denen wir uns messen und mithalten müssen, wenn wir drin bleiben wollen“, sagt der Nord-Coach vor dem siebten Spieltag.

Nord-Trainer Berg: „Müssen mit Kräften haushalten“

Trotz der guten Form seiner Truppe verliert er nicht den Blick fürs große Ganze. Berg weiß, dass englische Wochen wie diese kraftraubend sind. „Wir müssen mit unseren Ressourcen richtig umgehen. Um gegen Niederwenigern zu bestehen, muss eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die in der Lage ist, genau denselben Aufwand zu betreiben wie gegen Nettetal“, erklärt er.

Corona sorgt für weitere Spielabsagen in der Oberliga Der Cronenberger SC hat sein Oberliga-Heimspiel gegen die Spielvereinigung Schonnebeck abgesagt. Grund sei die „aktuelle gesundheitliche Situation“. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch das Auswärtsspiel beim VfB Hilden am Wochenende muss wohl verschoben werden. Erfreulicher ist die Situation beim FC Kray. Die Essener mussten die vergangenen beiden Spiele als Corona-Vorsichtsmaßnahme gegen die DJK Teutonia St. Tönis und bei Ratingen 04/19 absagen, dürfen am Donnerstag (19 Uhr) gegen TuRU Düsseldorf aber wieder antreten.

Heißt im Umkehrschluss: Am Mittwoch könnte es die eine oder andere personelle Änderung in der Startelf geben, was aber nicht als Kritik auf die letzten Leistungen verstanden werden soll. Berg zeigt auf: „Wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Mit Niederrheinpokal haben wir 13 Spiele binnen acht Wochen zu absolvieren.“

Definitiv im Tor stehen wird Dominik Langenberg. Der 27-jährige Schlussmann feierte in Nettetal sein Pflichtspiel-Premiere im Nord-Trikot und wusste gleich zu überzeugen. Ansonsten kann Berg gegen Niederwenigern auf alle Spieler zurückgreifen, die in Schonnebeck (2:2) und in Nettetal (1:0) für die ersten Oberliga-Punkte gesorgt haben. Nur die Langzeitverletzten Philipp Demler und Julius Ufer fehlen weiterhin.