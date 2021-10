Sterkrade-Nord landet mit 4:4 einen Achtungserfolg

Oberhausen. Das 4:4 gegen BV Mülheim III war kein Ärgernis, sondern unterm Strich für die personell gebeutelten Nordler ein Achtungserfolg.

Auf den ersten Blick könnte man meinen: Die Spvgg. Sterkrade-Nord müsste sich über das 4:4 in eigener Halle gegen den BV Mülheim III ärgern. Schließlich ging es für den Badminton-Oberligisten fünf Mal in den dritten Durchgang und vier Mal behielt der Gast die Oberhand. „Angesichts unserer personellen Ausgangslage sind wir mit dem Punkt aber nicht unzufrieden“, so Nord-Akteur Steffen Triebsees.

Die Gastgeber im Sportzentrum Nord mussten nämlich nicht nur auf Benjamin Tzschoppe und die auf einem Turnier in Österreich spielende Marie Stern, sondern auch noch kurzfristig krankheitsbedingt auf David Merz verzichten. Zudem zerrte sich Mirco Janßen bereits im ersten Doppel die Schulter und konnte in der Folge nicht mehr voll smashen.

Positive Satzbilanz

Kurios: Triebsees vergab im Einzel vier Matchbälle und verlor noch. Marie Schweitzer und Sandra Gladbach behielten gegen Svea Marie Stempniak/Lorena Vazquez die Nerven, wehrten vier Matchbälle ab und gewannen 18-21, 21-19, 23-21. Hätten sie im dritten Durchgang auch noch den Kürzeren gezogen, hätten die Nordler tatsächlich trotz positiver Satzbilanz die gesamte Begegnung verloren.

HD1: Mirco Janßen/Johannes Schiebener - Shinan Han/Nils Dubrau 21-11, 14-21, 16-21; HD2: Dave Eberhard/Steffen Triebsees - Lars Dubrau/Paul Sufryd 21-15, 21-15; DD: Marie Schweitzer/Sandra Gladbach - Svea Marie Stempniak/Lorena Vazquez 18-21, 21-19, 23-21; HE1: Janßen - Dubrau 18-21, 21-15, 16-21; HE2: Schiebener - Sufryd 21-15, 21-19; HE3: Triebsees - Art Geisen 23-21, 20-22, 12-21; DE: Gladbach - Marie Stempniak 23-21, 14-21, 19-21; GD: Eberhard/Schweitzer - Geisen/Vazquez 21-8, 21-16.

