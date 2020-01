Sterkrade-Nord kompensiert personelle Ausfälle erfolgreich

Fast noch schwieriger als die Aufgaben auf dem Badminton-Feld war es für die Spvgg. Sterkrade-Nord, die nötigen Spieler mit dem entsprechenden Niveau für den Heimspieltag zu finden und richtig einzubauen. Doch die Schmachtendorfer kompensierten ihre zahlreichen Ausfälle sehr ordentlich.

Die Regionalliga-Formation bezwang den FC Langenfeld mit 5:3 und festigte Rang zwei. In der Hinrunde hatte es gegen das abgeschlagene Schlusslicht nur zu einem 4:4 gereicht. Die Reserve der Nordler trennte sich ebenfalls enorm ersatzgeschwächt 4:4 vom DSC Kaiserberg. Der Spitzenreiter der Verbandsliga hatte dabei Glück im Unglück, weil Verfolger TV Emsdetten in Lüdinghausen ebenfalls nicht über eine Punkteteilung hinaus kam.

Marie Schweitzer belohnt sich für ihre Leistungssteigerung in der Saison

Bei der „Ersten“ fehlten neben den Top-Youngstern Leona Michalski und Aaron Sonnenschein (beide bei den Swedish Open aktiv) auch noch der angeschlagene Tobias Schröer. Dafür half Sportwart David Hennes, eigentlich in der dritten Mannschaft beheimatet, oben aus. Die Nordler wollten ihre Reserve nicht unnötig schwächen, zumal deren potenzielle Aushilfskräfte in der Regionalliga wohl ebenfalls den Kürzeren gezogen hätten.

Verloren ihr Doppel knapp: Benjamin Tzschoppe (vorne) und „Aushilfskraft“ und -Nord-Sportwart David Hennes im Spiel gegen Langenfeld. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Der David hat echt noch Potenzial“, lobte Nord-Trainer Benjamin Tzschoppe „seinen“ Schützling. Der Routinier selbst fand in seinem Einzel gegen den vielfachen Deutschen Meister Björn Joppien zwar nie zu seinem Spiel und hatte zwischenzeitlich auch schon an der Aufstellung der Gastgeber gezweifelt. Doch am Ende hatten die Sterkrader alles richtig gemacht und vor allem auch noch Selbstvertrauen getankt.

„Marie hat sich im Laufe der Saison enorm gesteigert und nun auch endlich belohnt“, so Tzschoppe über den knappen Erfolg von Marie Schweitzer im Dameneinzel. „Im Mixed hat der Niclas die Sabrina richtig gut aufgebaut und sie hat dann auch reingefunden“, so der Nord-Routinier über den Erfolg von Niclas Kirchgeßner und Sabrina Becker.

Es waren beim Stande von 3:3 die beiden entscheidenenden Spiele, beide wurden nach verlorenem ersten Durchgang noch gewonnen. Den Grundstein hatten das Doppel Markus Hennes/Kirchgeßner, das Damendoppel Becker/Schweitzer und Markus Hennes im zweiten Einzel gelegt.

Nach dem angekündigten Verzicht auf einen möglichen Aufstieg können die Nordler das primäre Ziel, den Klassenerhalt, am 8. Februar erneut zu Hause gegen den SC BW Ostenland, auch theoretisch frühzeitig unter Dach und Fach bringen. Dann dürften auch Deutschlands Nachwuchshoffnungen Leona Michalski und Aaron Sonnenschein wieder in der Halle an der Oranienstraße zu bestaunen sein.

Spvgg. Sterkrade-Nord -



FC Langenfeld 5:3

HD1: Markus Hennes/Niclas Kirchgeßner - Björn Joppien/Maurice Deprez 18:21, 21:16, 21:18; HD2: Benjamin Tzschoppe/David Hennes - Chenyang Jiang/Manuel Reichert 19:21, 21:17, 17:21; DD: Marie Schweitzer/Sabrina Becker - Maike Pilgram/Anne Neugebauer 21:19, 21:16; HE1: Tzschoppe - Joppien 10:21, 12:21; HE2: Markus Hennes - Jiang 21:13, 22:20; HE3: David Hennes - Deprez 15:21, 9:21; DE: Schweitzer - Pilgram 16:21, 21:14, 21:19; GD: Kirchgeßner/Becker - Reichert/Neugebauer 18:21, 21:12, 21:18.

Die Sterkrader Reserve musste mit Elina Sonnenschein, Jana Sommer, Mirco Janßen und David März auf die Hälfte der Mannschaft verzichten. So reichte es auch beim abstiegsbedrohten DSC Kaiserberg nur zu einem Remis. „Wichtig war, dort nicht zu verlieren. Aber es wäre trotz unserer personellen Lage auch ein Sieg drin gewesen“, erläuterte Spieler Steffen Triebsees.

Seinen Teil zum Punktgewinn steuerte Christian Blankenstein bei. Die Gastgeber hatten ihre ehemalige Nummer eins, die auch schon in der Regionalliga aktiv war und in dieser Saison aber eigentlich pausieren wollte, zu einem vorzeitigen Comeback überredet. Blankenstein fehlte im Top-Einzel am Ende wenig überraschend die Kraft, doch mit Dave Eberhard hatte er direkt das erste Doppel gewonnen. Den Zähler am Ende retteten Eberhard und Marie Sophie Stern im „Generationen-Mixed.“

DSC Kaiserberg -

Spvgg. Sterkrade-Nord II 4:4

HD1: Tim Schulte-Wissermann/Lars Gottfried - Christian Blankenstein/Dave Eberhard 21:18, 19:21, 12:21; HD2: Christof Zimmermann/Nils Faltermeier - Steffen Triebsees/Marius Wefers 16:21, 10:21; DD: Shpresa Bunjaku/Susanne Flür - Melina Roeling/Nadine Langer 21:9, 21:9; HE1: Schulte:Wissermann - Blankenstein 21:17, 23:25, 21:11; HE2: Gottfried - Triebsees 21:17, 21:10; HE3: Zimmermann - Wefers 19:21, 18:21; DE: Bunjaku - Marie Sophie Stern 21:19, 21:12; GD: Faltermeier/Flür - Eberhard/Stern 16:21, 17:21.