Zuletzt spielte die Spvgg. Sterkrade-Nord gegen Mannschaften, die zu den Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga zählen dürften. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist die Rollenverteilung in Baumberg hingegen klar. Bei den Sportfreunden, die zu den Aufstiegsanwärtern dieser Liga gehören, treten die Schmachtendorfer als krasser Außenseiter an. Anstoß in Monheim ist um 19.30 Uhr.

„Von uns erwartet niemand etwas. Wir können ganz befreit aufspielen“, untermauert Julian Berg die Ausgangslage vor dem Duell bei dem Tabellendritten. Der kassierte zuletzt eine derbe 1:4-Klatsche beim TVD Velbert (inklusive zweier Platzverweise) und wird vermutlich auf Wiedergutmachung brennen.

Die Sportvereinigung hingegen zeigte beim 3:3 gegen den SC Velbert ungewohnte Abwehrschwächen, nachdem man zuvor dreimal in Folge zu Null gespielt hatte. Mit einem ähnlichen Defensivverhalten wird in Baumberg sicherlich nichts zu holen sein. Verzichten muss Sterkrades Trainer wie schon gegen Velbert auf seinen erfahrenen Innenverteidiger Kevin Corvers. Dem sportlichen Leiter plagt eine Zerrung. Ekin Yolasan hat einen Kapselriss erlitten und wird der Sportvereinigung noch ein bis zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Offen sind die Einsätze von Angreifer Oguzhan Cuhaci und Abwehrspieler Luis Mattern. „Hier müssen wir das Abschlusstraining abwarten“, so Trainer Berg.

„Baumberg hat eine brutal starke Offensive“, weiß der 32 Jahre junge Coach um die Qualitäten des Gegners. So verfügen die Sportfreunde mit Oguz Ayhan über einen äußerst treffsicheren Stürmer in ihren Reihen. Der 25-Jährige war der Landesliga-Torjäger der vergangenen drei Jahre des 1. FC Mönchengladbach und hat in dieser Saison auch schon dreimal geknipst. SFB-Mittelfeldspieler Louis Klotz kennt Berg selbst noch aus seiner aktiven Zeit.

„Es war immer unangenehm, gegen ihn zu spielen“, so der frühere Abwehrspieler über den 30-jährigen Routinier. „Baumberg hat einfach Ausnahmespieler in seinen Reihen“, erkennt Berg neidlos an. Diese gilt es heute Abend in Schach zu halten, damit etwas Zählbares dabei heraus springt.