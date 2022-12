Sterkrade-Nord gelingt ein richtig schmucker Nikolauslauf

Neue Anlage am Buchenweg

Rund um die neue Anlage Buchenweg zog Sterkrade-Nord einen prima Nikolauslauf auf. Das war die erste Großveranstaltung dort.

Der Schmachtendorfer Nikolauslauf ist eine der größten Laufveranstaltungen in Oberhausen. Über 900 Teilnehmer hatten sich zur 29. Auflage am Buchenweg angemeldet und staunten erst einmal über das neue Schmuckkästchen. Die Anlage wurde in diesem Jahr völlig umgestaltet und bietet nun mit Kunstrasen und Tartanbahn vielerlei Sportmöglichkeiten.

Angeboten wurden neben den Bambini- und Schülerläufen die fünf und zehn Kilometer durch den Dunkelschlag.

Die Organisation der Spvgg. Sterkrade-Nord war perfekt. Die Waldwege waren weitgehend vom Laub befreit und mögliche Stolperfallen durch Wurzeln und Steine waren farblich gekennzeichnet. Die Unterführung der Autobahn war ausgeleuchtet und wurde noch musikalisch unterstützt.

Durch den Dunkelschlag

Die Strecke führte vom Stadion kreuz und quer durch den Dunkelschlag und hatte teilweise Crosscharakter. Da sie vorbildlich markiert war und an kritischen Stellen Streckenposten den Weg wiesen, ging niemand verloren. Damit der Spaß nicht zu kurz kam, waren Läufer im Nikolauskostüm samt Rentieren dabei.

Der VfL Bergheide ist traditionell stark vertreten. Foto: Verein

VfL Bergheide: Bei der Siegerehrung standen acht auf dem Podest, davon dreimal mit Platz eins in der Altersklasse. Dafür gab es eine Medaille und eine Flasche Sekt vom Nikolaus.

Ergebnisse, 5 km Volks- und Crosslauf: 5. Danny Haesters (20:19, M 40), 3. Reiner Lombard (26:08, M 65), 18. Dennis Brunne (29:35, M 40), 19. Robert Krämer (31:19, M 40), 6. Michelle Stockmann (32:03, WHK), Ulrich Bienen (32:05, M 60), 1. Anneliese Barmscheidt (34:17, W 65), 15. Melanie Bioly (34:18, W 45), 3. Hoai-Thu Trinh (34:20, W 60), 5. Heinz Becks (36:34, M 70), 11. Mariel Grote (36:36, W 55), Düc Nguyen (39:53), 18. Christine Pedrich (42:30, W 35), 16. Andrea Wienand (43:41, W 55), 20. Carina Lombard (46:38, W 35).

5 km Walking: Manfred Binnenbrücker (49:18), Egon Hinz (49:20), Hannelore Gerlitzki (49:28), Helga Grozde (49:29).

10 km Volks- und Crosslauf: 3. Gudrun Stockmann (1:00:39, W 55), 1. Werner Kerkenbusch (1:18:12, M 75), 2. Klaus Dickmann (1:22:05, M 75), 1. Angela Schütt (1:27:57, W 65), 2. Monika Weißenfels (1:27:57, W 60).

Das RWO Endurance-Team war auch mit Nikolaus vertreten. Foto: Verein

RWO-Endurance-Team: Es gab einen Doppelsieg durch Neuzugang Hannes Piffko beim ersten Start für das Team und zwar über 5 km in 16:20 und über zehn mit Timo Schaffeld in 34:19. Der Triathlet wird jetzt häufiger mit Piffko trainieren, um für die nächste Wettkampfsaison auch seine Laufzeiten zu verbessern.

Bambini: Nora und Felix Schlehuber.

Hannes Piffko verstärkt das RWO Endurance-Team

5 km: 1. Simon Blässe (MHK ), Christoph Schnabel, 3. Talitha Lange (W 30), Werner Marx, Christopher Goldau, Dominic Schlehuber, 3. Lukas Lechtenberg (M 30), 1. Jürgen Schilling, (M 60), 3. Isabell Insel (W 35), Jenny Hentschel, Luisa Berg, Andrea Berg, Ansgar Berg, Andreas Tinnefeld, Karina Börgers, Simon Goldau, Michael Fleuren, Melanie Birr, Sabine Köther und Dennis Schlehuber.

10 km: 1. Kevin Engler (M 30), 2. Markus Gördes (M 50), Thomas Müthing, 2. Lucas Sauerborn (M 30), 3. Daniel Rauch (M 45), Ralf Schaffeld, Markus Althoff, Martin Lichy, 116. Claudia Horstmann (28:15, 2. W 55), Lukas Köther, Oliver Nix (beide 26:09), 3. Sofie Hofstetter (22:14, WHK), 4. Jörg Rotter (23:23, Ü50), 4. Sven Dannenberg (21:26), Nicole Günster (31:31), Nina Brodkorb-Kronauge, 166. Markus Pompe (59:23, 27. M 50), Christian Fastner.

DJK SG Tackenberg: Bambini bis Senioren starteten aus den verschiedenen SGT-Gruppen.

Bambini: 7. Mia-Helena Aubart (1:29, W 6) 14. Bonny Bürger, 26. Ella Maria Baumeister, 11. Emma Schipke (W 7), 12. Anna Backes (W 7), 23. Seker Aykan (1:39, M 6).

Schüler/innen 1200 m: 16. Mayla Isele (7:03), 3. Jonna Schroer, 6. Mathilda Bockholt (beide W 9).

1500 m: 4. Lena Schübbe, 5. Amy Lohse (beide W 11), 5. Mara Sieben (6:41, W 12), 10. Simon Engel (M 10), 7. Dario Guttilla, 10. Max van Kampen, 11. Albion Peci (alle M 12), 3. Levi Kohls (5:50, M 13).

5 km: 5. Ute Peters (31:44, W 55), 10. Dorothee Kämmerer (35:55, W 55), Joachim Stehr (35:37, M 55),

5 km Walken: 8. Jennifer Blosen, 9. Birgit Blosen, Christa Lehmann (49:35).

10 km: 14. Jörg Winschermann (55:08).

