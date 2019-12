Sterkrade-Nord geht mit Julian Berg ins 100. Jahr

Julian Berg hat seinen Vertrag bei der Spvgg. Sterkrade-Nord vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Mit ihm haben auch Co-Trainer Dennis Charlier als auch Torwarttrainer Esmer Vilic bei dem derzeitigen Tabellenführer der Fußball-Landesliga bis Sommer 2022 zugesagt. Dies bestätigten jetzt, kurz vor den Weihnachtstagen, alle Beteiligten.

„Das Trio hat in der Hinrunde wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Wir freuen uns, dass wir den eingeschlagenen Weg zwei weitere Jahre zusammen gehen“, sagt Dietz Walter, Abteilungsleiter Fußball bei der Sportvereinigung. Nach der überragenden Hinserie mit 15 Siegen aus 19 Spielen und Tabellenplatz eins wollten beide Seiten frühzeitig Planungssicherheit haben.

„Ich freue mich über das Vertrauen, dass man in unsere Arbeit steckt und kann mich dafür bei den Verantwortlichen nur bedanken“, sagt Berg, der im Besitz einer B-Lizenz ist und bei seiner ersten Trainerstation überhaupt derart erfolgreich gestartet ist. „Dass ein 31 Jahre junger Trainer gleich in der Landesliga beginnt, ist nicht selbstverständlich. Wir haben hier in Nord die Möglichkeit, mit einem jungen Team in Ruhe arbeiten zu können.“

Angenehmes Arbeitsklima

In das gleiche Horn stößt auch sein Assistent Charlier, für den Sterkrade-Nord mehr als nur ein Fußballverein ist. „Ich fühle mich mit dem Klub sehr verbunden, für mich ist es meine Heimat“, erklärt der frühere Kapitän der Nordler, der nicht nur die Zusammenarbeit mit Berg und Vilic schätzt, sondern auch die mit den Verantwortlichen Walter und Kevin Corvers, sportlicher Leiter der Schmachtendorfer. „Wir können hier in angenehmer Atmosphäre arbeiten.“

Viele Alben verkauft

Das Trio hat übrigens ligenunabhängig verlängert, also nicht nur im Fall eines möglichen Aufstieges in die Oberliga. Berg: „Wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft genauso erfolgreich sind wie bisher.“

Die Zukunft wird derweil auch an anderen Orten geplant,denn die Spvgg. Sterkrade-Nord feiert im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat der Fußball-Landesligist ein Sticker-Album in Umlauf gebracht. Wie bei den bekannten Panini-Alben können hier Freunde, ehemalige Spieler und Vereinsverantwortliche, Kinder und Jugendliche und alle, die es mit der Sportvereinigung halten, Bilder einkleben und tauschen.

Dietz Walter und Kevin Lux präsentieren das liebevoll aufgemachte Sammelalbum der Nordler. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Das Sticker-Album enthält Porträts aller Spieler von den Mini-Kickern angefangen bis hin zu den Senioren sowie eine kleine Reise durch 100 Jahre Sterkrade-Nord. Mannschaftsbilder vergangener Tage sind ebenso dabei wie vom Umbau der Platzanlage an der Lütticher Straße. „Das ist eine tolle Sache“, findet Walter.

Das unterstreicht der bisherige Verkauf. Zum Start wurden 350 Exemplare produziert. „Wir müssen schon nachbestellen. Der Verkauf schlug ein wie eine Bombe“, informiert Kevin Lux, Mitarbeiter der Firma stickerfive, die das Heft produziert hat. „Normalerweise müssen solche Alben nach drei Wochen nachbestellt werden.“

Vertrieben wird das Album zusammen mit dem Rewe-Markt an der Dudelerstraße 11 in Schmachtendorf (46147 Oberhausen). Dort gibt es das Starterpack (ein Album + zwei Stickerpacks) sowie die einzelnen Stickerpacks (Stück ein Euro) zu kaufen. Ab einem Einkaufswert in dieser Filiale bekommt man eine Tüte kostenlos.

Erlös an den Verein

Übrigens: Die Kosten tragen die Sponsoren, die in diesem Heft werben. Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Verein. „Das Stickeralbum ist im Hinblick auf unser 100-jähriges Bestehen im nächsten Jahr eine wirklich tolle Aktion. Ein besonderen Dank von uns gilt daher Kevin Lux und seinem Projektteam“, sagt Walter.