Sterkrade-Nord feiert in Duisburg dritten Sieg in Serie

Die Spvgg. Sterkrade-Nord hat die englische Woche in der Fußball-Oberliga vergoldet! Bei dem hochverdienten 2:0 (0:0)-Auswärtssieg beim FSV Duisburg feierten die Mannen von Trainer Julian Berg ihren dritten Sieg in Serie und blieben obendrein zum dritten Mal ohne Gegentor.

Allerdings wurde es den Schmachtendorfern an der Warbruckstraße auch sehr einfach gemacht. Der Duisburger Mitaufsteiger, bei dem Sterkrades Ex-Coach Markus Kowalczyk an der Seitenlinie interimsweise fungiert, war am Ende mit dem 0:2 gut bedient. „Wir haben eine tolle Woche hinter uns und die Punkte geholt, die wir holen wollten. Gegen direkte Mitkonkurrenten im Abstiegskampf“, schloss Berg glücklich und zufrieden.

Spvgg Sterkrade-Nord: Bangen um Kahnert

Mit Stefan Jagalski und Florian Witte sind der Sportvereinigung kurzfristig zwei Spieler ausgefallen, die sich im Abschlusstraining verletzt haben. Aber auch ohne die beiden Mittelfeldspieler konnten die Nordler an ihre Leistungen der vergangenen beiden Spieltage anknüpfen. Im Duell der zweier Aufsteiger hätten die Unterschiede kaum größer sein können. Kowalczyks FSV, sicherlich mit guten Einzelspielern bestückt, hatte große Probleme im Defensivverhalten, mit den Raumaufteilungen und Zuordnungen. Es war keine Bindung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen zu sehen, während die Gäste bekanntlich eingespielt sind und um ihre Aufgaben im Spiel wissen.

Dass es mit 0:0 in die Pause ging, hatte der FSV der mangelnden Effektivität der Gäste zu verdanken. Der Ex-Duisburger Oguzhan Cuhaci brachte die Kugel nicht aus kürzester Distanz im Tor unter (44.). Das war eine Torchance aus der Kategorie „Hundertprozentige“.

Ex-Nord-Coach Markus Kowalczyk dirigiert den FSV Duisburg. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

In Minute 35 fasste sich Samuel Kahnert ohne Einwirkung eines Gegenspielers an den Oberschenkel und musste vorzeitig das Feld verlassen. „Ich hoffe, dass es nur eine Zerrung ist, vermute aber einen Faserriss“, so Berg über die Verletzung seines „Sechsers“, der gerade in bestechender Form gewesen war.

Die Hausherren kamen mit wesentlich mehr Biss und Zug zum Tor aus der Kabine. Dabei hatten sie allerdings sämtliche Zuordnungen und Anweisungen vergessen, wie es schien. Dazu gesellten sich individuelle Fehler wie vor dem 0:1.

Die überfällige Führung für Sterkrade-Nord erzielte Sven Konarski mit einem 20-Meter-Schuss (60.). Den Sack zu machte in der 72. Minute Joel Bayram nach einem feinen Diagonalball von Kapitän Michel Roth. In der Schlussphase hätten die Schmachtendorfer das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können. Die Duisburger kamen zu zwei guten Gelegenheiten, allerdings waren das eher Zufallsprodukte denn herausgespielte Angriffe.

Während Nord im Mittelfeld der Tabelle angekommen ist, wird es für Kowalczyks FSV in dieser Verfassung schwer, die Liga zu halten.