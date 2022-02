Sterkrade-Nord am Ende wieder mit leeren Händen

Oberhausen. In der ersten Halbzeit gut gespielt, am Ende aber doch wieder abgeschossen. Nord bleibt das Pech treu.

Am Ende war es wirklich bitter. Fußball-Oberligist Sterkrade-Nord kassierte nach dem herben 1:6 beim FSV Duisburg in der Vorwoche nun auf eigenem Platz eine wiederum herbe Klatsche. Das 1:4 (1:1) gegen TuS Hilden fiel für die Truppe von Trainer Dennis Charlier am Ende viel zu hoch aus. Aber man kennt das Schema mittlerweile, abgeschossen wurden die Schmachtendorfer wieder erst in den letzten Minuten.

Zuvor boten sie gerade im ersten Durchgang eine wirklich sehenswerte Leistung. Nur machen sich die schwer abstiegsbedrohten Nordler das Leben immer selbst schwer. Sprich: Schenken dem Gegner Tore. Direkt nach dem Anpfiff sollte ein Ball lang nach vorn gespielt werden, er landete gerade mal im Mittelfeld und bei den Gästen.

Wieder ein völlig unnötiger Rückstand

Die setzten schnurstracks auf rechts zum Flankenlauf an und mittig stand Maximilian Wagener goldrichtig und traf per Kopf. Nach gespielten 15 Sekunden, wieder mal Schockstarre bei den Schmachtendorfern. Aber nur für kurze Zeit, denn die stark ersatzgeschwächte Truppe biss sich ins Spiel. Zuletzt hatte noch Luis Mattern (positiv getestet) absagen müssen. Christian Biegierz fehlte ohnehin, so dass Charlier in der Innenverteidigung auf Nick Bennmann und Mats Müller zurückgriff, der zuletzt in Duisburg einen schlechten Tag erwischt hatte. Beide machten diesmal ihre Sache über weite Strecken ordentlich.

Links rückte Celil Kuzu in die Verteidigung, da Numakura mit Fußverletzung fehlte und Maximilian Abel rechts aushalf. Vorne immerhin kehrte mit Oguzhan Cuhaci ein Hoffnungsträger neben Damian Vergara Schlootz ins Sturmzentrum zurück.

Das sollte sich schnell auszahlen. Denn Cuhaci besaß die große Chance zum Ausgleich, ließ sie aber liegen. Nach starker Flanke von Mittelfeldlenker Masaya Sasaki über links kam „Oggi“ völlig frei zum Kopfball, setzt diesen aber genau in die Arme von Hilden-Schnapper Yannic Lenze. Das hätte nach sechs Minuten bereits der Ausgleich sein müssen.

Oguzhan Cuhaci traf zum Ausgleich

Nach einer Situation, in der Vergara Schlootz durchaus elfmeterreif gehalten wurde (10./kein Pfiff), hatte erneut Cuhaci die nächste Gelegenheit zum 1:1. Einen Querschläger der Hildener Abwehr nahm er am Strafraum auf, tankte sich durch, kam aber nicht an Lenze vorbei (14.).

Von Hilden war in dieser Phase wenig zu sehen, die Gäste waren wegen der gut aufgelegten Nord-Elf weitgehend mit Verteidigung beschäftigt. Ein Distanzversuch von Sasaki landete in den Armen von Lenze (34.), doch danach war der Gästetorwart machtlos. Bennmann steckte den Ball steil und gut durch die Kette der Elf von Tim Schneider, Cuhaci erlief die Kugel und schob überlegt ins lange Eck: 1:1 (35.), der überfällige Ausgleich.

So wollten die Nordler nach der Pause fortfahren. Doch diesmal hatte der Tabellendritte etwas dagegen. Die Hildener waren auf einmal im Spiel und bauten Druck auf. Das wirkte sich anfangs kaum aus, über die Außen kam wenig Gefahr. So zogen die Gäste Fouls und setzten auf Standards. Doch weder Ecken noch Freistöße brachten wirklich Gefahr vor den Kasten des sicheren Marcel Dietz.

Am Ende wieder eine klare Sache

Den Bruch im Spiel gab es dennoch. Nach eigenem Einwurf und Ballverlust an Isaak Kang versäumten es die Hausherren, diesen im Mittelfeld zu stoppen. Kang lief durch und fand den eingewechselten Patrick Percoco: 1:2 (83.). Das war der Knackpunkt, die Nordler ließen die Köpfe hängen und fingen sich durch Tuncay Altuntas (90. +2) und erneut Percoco (90. + 3) die Klatsche ein.