Sterkrade 06/07: Verpatzter Start kostet höhere Ambitionen

Hat was von Lewandowski: Angreifer Niklas Balsliemke-Louven (blau/hier im Test gegen den SC Buschhausen) und die Spvgg. Sterkrade 06/07 wollen in der Bezirksligatabelle noch höher klettern.

Oberhausen. Nach vier Pleiten zum Auftakt verlor Bezirksligist Spvgg. Sterkrade 06/07 von den weiteren zehn Partien nur noch eine. Eine Analyse mit Prognose.

Sieben Oberhausener Teams und vier weitere aus dem gemeinsamen Fußball-Kreis Bottrop tummeln sich in der Gruppe 8 der Bezirksliga. Die vielen Derbys haben daher die Hinrunde geprägt, bei denen nicht immer die Favoriten die Nase vorn hatten. Insgesamt jedoch sind die großen Überraschungen ausgeblieben und der vor der Saison als großer Meisterschaftsfavorit gestartete VfB Bottrop geht, wenn auch nur hauchdünn, als Tabellenführer in die am Freitag startende Rückrunde. Die Sportredaktion blickt noch einmal bei allen Oberhausener Vertretern auf die Hinrunde zurück und wagt einen Ausblick auf die verbleibenden 14 Spieltage.

Auf dem neunten Rang mit 19 Punkten hat die Spvgg. Sterkrade 06/07 die Hinserie abgeschlossen. Für die Ansprüche der Tackenberger eindeutig zu wenig, nach dem schwachen Saisonstart dürfen die Sterkrader damit jedoch hochzufrieden sein. Angestrebt wurde ein Platz unter den ersten fünf, doch Trainer Lars Mühlbauer ahnte schon vor der Saison mit Blick auf die ersten Gegner, dass dies nur mit einem starken Start zu schaffen sein würde. Der aber misslang völlig.

Böse Überraschung zum Auftakt

Nach der insgesamt gelungenen Vorbereitung inklusive des Pokal-Auftritts mit der knappen Halbfinal-Niederlage gegen SW Alstaden kamen die Sterkrader am ersten Spieltag gegen die personell geschwächte Reserve von Arminia Klosterhardt am Dicken Stein völlig unerwartet mit 0:3 unter die Räder. Ein herber Rückschlag direkt zu Beginn, zumal nun drei Schwergewichte der Liga warteten.

Spielerisch zeigten sich die Mühlbauer-Schützlinge in diesen Partien verbessert. Punkte brachte das aber nicht. In Alstaden gelang es beim 3:5 nicht, sich für das Pokal-Aus zu revanchieren und im folgenden Derby gegen den SC 20 musste man sich noch klarer mit 2:6 geschlagen geben. Bei Rhenania Bottrop folgte danach eine unglückliche 1:2-Niederlage, bei der das Team aber zumindest kämpferisch überzeugte.

Tipp der Redaktion Trotz eines besseren Starts in die Rückrunde wird es in der Tabelle für Sterkrade 06/07 am Ende nur um einen Platz nach oben auf Rang acht gehen.

Der befürchtete Fehlstart war perfekt. Glücklicherweise bescherte der Spielplan danach den ebenfalls noch punktlosen ESV Hohenbudberg und gegen den bauten die Sterkrader dann ihr angeknackstes Selbstvertrauen wieder mächtig auf. Beim 9:0 führten sie schon zur Pause mit 7:0 und Mühlbauer sah sich bestätigt darin, dass sein Team nichts in der Abstiegszone zu suchen habe. Darin wurde er fünf Tage später in Königshardt bestärkt, als seine Mannschaft über weite Strecken überlegen war. Es langte zwar dennoch nur zu einem 3:3, die vollen drei Punkte wurden dann am nächsten Spieltag gegen den FC Bottrop geholt.

Nur der Primus unterbricht den Lauf

Die Serie ohne Niederlage wurde mit dem 1:1 bei Fortuna Bottrop auf vier verlängert und auch die folgenden Derbys gegen Adler und BWO gingen nicht verloren. Allerdings haderten die Sterkrader hier nach dem 3:1 gegen Osterfeld mit dem 2:2 in Lirich, als sie nach überlegen geführter Partie in letzter Sekunde den Ausgleich hinnehmen mussten.

Unterbrochen wurde die Serie dann durch das eindeutige 0:5 gegen Spitzenreiter VfB Bottrop, ehe sie im November wieder ungeschlagen blieben. Allerdings waren sie da auch nur zweimal im Einsatz. Schlusslicht Vierlinden wurde mit 8:2 geputzt und in Dinslaken ein Punkt geholt. Beendet wurde die Aufholjagd mit dem Sieg in Möllen, so dass nur eins der letzten zehn Spiele verloren ging.

Prognose: Die Sterkrader haben sich in der Winterpause massiv verstärkt. Gekommen sind Marvin Stanczyk (VfB Bottrop), Kerem Erbaykir (Jahn Hiesfeld), Phil Hevendehl (Arm. Klosterhard), Oktay Cin (FC Bottrop) und Julian Krasniqi (Adler Osterfeld). So wird 06/07 nicht wieder mit vier Niederlagen am Stück starten. Dennoch ist die Saison nach oben wie nach unten gelaufen und die Sterkrader dürften die Rückrunde schon als Vorbereitung für die nächste Saison angehen.