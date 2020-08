Steg wird gesperrt: AKC sauer über Müll und Vandalismus

Oberhausen. Der Steg des AKC war bislang eine inoffizielle, vom Verein tolerierte Badestelle an der Ruhr. Jetzt wird er wegen Vermüllung gesperrt.

Die Steganlage des AKC Oberhausen gehörte lange Zeit zu den wenigen inoffiziellen Badestellen an der Ruhr. Obwohl die Benutzung durch Unbefugte grundsätzlich verboten war, duldete der AKC dies lange Zeit. Zumindest so lange, wie die Nutzung in „erträglichem“ Rahmen statt fand und der eigene Vereinsbetrieb nicht eingeschränkt wurde.

Unbekannte versuchten sogar, den Steg auseinander zu schrauben. Foto: Foto: Verein

In den vergangenen Wochen haben Vermüllung ebenso wie der Diskussionsbedarf der unbefugten Nutzer ständig zugenommen. Trauriger Höhepunkt war die Nacht, vom 12. auf den 13. August. Allem Anschein nach fand bis in die frühen Morgenstunden eine Party am Ufer und an der Steganlage statt. Dabei wurde nicht nur massiv Müll hinterlassen, sondern auch versucht, den Steg auseinander zu schrauben.

Der AKC weist von daher noch einmal deutlich darauf hin, dass der Steg eine private Anlage ist und das davor liegende Grundstück auf einer Fläche von 5 x 5 Metern vom Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg gepachtet ist.

Es handelt sich, trotz der öffentlichen Zugängigkeit, um ein Privatgrundstück. Das Betreten der Anlage ist verboten, der AKC wird ab sofort regelmäßig den Steg räumen lassen. Das Grundstück wird in Kürze eingezäunt. Bereits heute machen Schilder auf das Verbot aufmerksam.