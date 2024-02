Stars Cheerleader sind „guter Dinge“ für Landesmeisterschaft

Auch die Junior Stars wollen in Dortmund das Ticket für die DM in Berlin lösen.

Oberhausen Nach der Generalprobe am Mittwoch in der Willy-Jürissen-Halle steht am Wochenende die Landesmeisterschaft in Dortmund auf dem Programm.

Samstag geht für die Stars Cheerleader die neue Saison los. Nach der Generalprobe am Mittwoch in der Willy-Jürissen-Halle steht am Wochenende die Landesmeisterschaft in Dortmund auf dem Programm. Die Buschhausenerinnen treten wieder mit Mini-, Junior- und Silverstars an und wollen sich jeweils für die Deutsche Meisterschaft in Berlin im März qualifizieren.

„Wir sind guter Dinge“, blickt Denis Kettler optimistisch auf die Meisterschaft. Seit September ist die Abteilung des SC Buschhausen 1912 in die Vorbereitungen eingestiegen und was die Mitglieder angeht, sogar ein wenig gewachsen. Mit den „Tinys“ und „Gold Stars“ gibt es jetzt auch Angebot für den Nachwuchs ab drei Jahren und die Eltern ab 30 Jahren. „Viele sind nach einer Pause jetzt wieder dabei“, freut sich Kettler, dass das Vereinsleben auch nach Corona wieder in Schwung kommt.

Landesmeisterschaften: Halle in Dortmund ist ausverkauft

So übrigens auch bei der Konkurrenz, denn nach Jahren mit wenig Teilnehmern, ist die Halle in Dortmund randvoll, sowohl mit Teilnehmerinnen als auch mit Zuschauern. Tageskarten gibt es keine mehr, es ist ausverkauft.

Dazu trauen sich die Stars auch in einer neuen Disziplin, dem „Double“ auf die Bühne. In zwei Teams mit je nur zwei Damen treten sie erstmals in der Kategorie an. „Es gibt das schon länger, jetzt kam der Impuls aus dem Team und es haben sich vier gefunden“, erklärt sie. Die haben dann Doppelbelastung und müssen in den Damen trotzdem die benötigte Bewertung von 7,0 im Team einfahren. Bei der Jugend sind 6,5 gefordert, bei den Kleinen sind es 6,0.

Denis Kettler: „Die Kleinen sind schon Profis“

Die Generalprobe am Mittwoch konnte vor knapp 500 Gästen in der Willy-Jürissen-Halle da schon Mal optimistisch stimmen. „Die Halle ist super und wir sind froh, dass wir sie bekommen haben“, so Kettler. Sowohl der Vorraum als auch Parkett und Tribüne machen einen guten Eindruck. „Es war gar nicht so einfach, einen Termin zu bekommen“, grinst sie. Doch es klappte und die Resonanz stimmte auch.

So geht es guter Dinge um 8 Uhr in die Halle, zum gemeinsamen Fertigmachen. Alle drei Teams unterstützen sich gegenseitig, die Eltern unterstützen mit geschmierten Brötchen und gutem Zuspruch. „Die Kleinen sind schon Profis“, lacht Kettler. Da ist die Aufregung meist nicht so groß, wie bei den erfahreneren Sportlerinnen. 14 Uhr beginnt dann der öffentliche Teil in Dortmund, mit dem klaren Ziel von Berlin Mitte März. Dort sind dann die Deutschen Meisterschaften, bei denen die Stars für gewöhnlich ja auch ein Wörtchen um Platz eins mitsprechen. (gk)

