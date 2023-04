Starker Auftritt mit Bestzeit von Hannes Piffko

Hamburg/Oberhausen. Dauerläufer des RWO Endurance-Teams mit Rekord in 2:27:37 Stunden beim Hamburg Marathon.

Hannes Piffko, ambitionierter Läufer des RWO Endurance-Teams, lief als bisher schnellster Oberhausener in persönlicher Bestzeit beim Marathon in Hamburg in sehr schnellen 2:27:37 h ins Ziel. Er erreichte mit dieser Zeit den vierten Rang in der starken Altersklasse 35 und war dabei der schnellste deutsche Teilnehmer dieser AK.

Insgesamt lief er als sechster Deutscher ins Ziel und ist in der Gesamtwertung auf Rang 40 von ca. 6.600 männlichen Teilnehmern zu finden. Doch neben den reinen Zahlen hat Piffko seine persönlichen Ziele übertroffen und freute sich über diese starke Bestleistung.

Rückblick: Seit Anfang Februar bereitete sich Piffko gezielt auf den Marathon in Hamburg vor. Ziel war das Erreichen einer Zeit unter 2:30 h. Dabei steigerte er sein Trainingspensum enorm und lief in diesen Wochen zwischen 150 bis 200 km. Gesteigert wurde dabei nicht nur der Umfang der Trainingskilometer, sondern auch die Intensität. Mit Recht spricht Hannes selbst von der härtesten Vorbereitung auf einen Marathon, die er bisher geleistet hat, in Summe 1600 Kilometer. Glücklicherweise lief die Vorbereitung ohne Verletzungen oder Krankheiten, mit jeder Woche stieg die Form und auch die Vorfreude auf den Tag des Marathons an.

Seit Februar das Training intensiviert

Bei besten Bedingungen fand sich früh am Sonntagmorgen das Startfeld ein. Piffko verfolgte den Plan, dass er in der Gruppe um Fabienne Königstein, der derzeit besten deutschen Starterin, mitlaufen wollte. Aber das Elitefeld wurde 20 Sekunden früher gestartet, so dass er bereits auf den ersten Kilometern mehr als geplant investieren musste, um die Lücke zu der Gruppe um Königstein zu schließen.

Für diesen ersten zusätzlichen Einsatz wurde er belohnt und konnte in einer „starken Gruppe schneller Läufer/innen“ mitlaufen. Piffko selbst lief wie am Schnürchen und passierte Marke von zehn Kilometern in 34:11. Mit der Halbmarathonzeit von 1:12:19 lag er bereits voll auf Kurs, etwas über der geplanten Sollzeit. Er lief konstant Kilometer für Kilometer, ließ sich nicht von den Sehenswürdigkeiten rund um Hamburg ablenken. Ab Kilometer 30 wurde das Tempo in der Gruppe dann erwartungsgemäß etwas angezogen, sodass viele Läufer abreißen lassen mussten.

Im Finale genoss Piffko jede Sekunde, jeden Meter

Auch der Oberhausener konnte das Tempo nicht mehr mitgehen und lief von da an allein weiter. Die Kilometerzeiten wurden zwar etwas langsamer, aber er hielt das Tempo trotzdem noch hoch. Fokussiert auf sein Ziel und dank der vielen Anfeuerungsrufe der Zuschauer, überwand er die aufkommende Schwächephase. Aufgrund des hohen Anfangstempos quälte er sich am Ende zwar länger als geplant, musste im Finale, aber die großartige Stimmung der Menschenmassen trieb ihn an. Er verdrängte tatsächlich die Schmerzen und der Mann mit dem Hammer hatte wegen der der mentalen Stärke des Sportlers keine Chance, ihn zu stoppen. Der Zieleinlauf über den roten Teppich war grandios, Piffko genoss jede Sekunde, jeden Tritt und belohnte sich selbst mit dem Erreichen der neuen Bestzeit für alle Anstrengungen.

Kein offizieller Stadtrekord

Da er keine DLV-Startberechtigung besitzt, wird die Zeit nicht als Stadtrekord geführt. Es müsste aber inoffiziell die schnellste Oberhausener Marathonzeit sein.

Übrigens um die Leistung von ihm eingeordnet darzustellen: Fabienne Königstein erreichte in 2:25:48 h in deutscher Jahresbestleistung das Ziel in Hamburg und blieb 62 Sekunden unter der Olympianorm. Piffko war 109 Sekunden, weniger als zwei Minuten, langsamer als sie auf der Strecke über 42,195 Kilometer gewesen.

Sein nächstes Ziel ist nach einer kurzen Pause die Verbesserung seiner Halbmarathonzeit beim Rhein-Ruhr-Marathon im Juni.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen