In jetzigen Zeiten ein undenkbares Bild: Volle Zuschauerränge in der Willy-Jürissen-Halle, keine Masken, nichts. Am Finaltag der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am Sonntag, 19. Januar 2020, war die Welt noch eine andere. Sportlich ging die Veranstaltung aber in die Hose mit einem Eklat um den SC 20 und Arminia Klosterhardt.