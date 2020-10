Stadtmeisterschaft: Arminias U17 gewinnt den Titel

Oberhausen. Bei den nachgeholten Fußball-Jugend-Stadtmeisterschaften auf der Anlage an der Concordiastraße standen gleich drei Endspiele auf dem Programm.

Bei den nachgeholten Fußball-Jugend-Stadtmeisterschaften an der Anlage auf der Concordiastraße standen gleich drei Endspiele auf dem Programm. Dabei setzte sich die U17 von Arminia Klosterhardt mit 4:3 (3:3;0:1) nach Elfmeterschießen gegen RWO durch. „Arminia hat mehr investiert und dann geht für mich auch das Ergebnis in Ordnung“, zog RWO-Trainer Ken Asaeda ein versöhnliches Resümee. „Die erste Halbzeit geht klar an RWO, da müssen sie auch höher führen, die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch“, fand Dirk Lomberg auf der Gegenseite.

RWO ging durch Emre Giourouk verdient in Führung, verpasste allerdings diese auszubauen. Nach der Pause glich Burak Yildiz durch einen Elfmeter aus. Jonathan Molamba erzielte die erneute Kleeblatt-Führung, doch erneut folgte die Reaktion durch Yildiz. Als Yorgos Kazantzidis dann kurz vor dem Ende die dritte RWO-Führung erzielen konnte, dauerte es bis zur letzten Minute: Im Gewühl reklamierte RWO ein Handspiel, Ali Abou Hamad war’s egal und versenkte zum dritten Gleichstand.

„Die Jungs wissen jetzt, was uns in der Niederrheinliga erwartet“

„Ich konnte es nicht sehen, aber kann schon sein“, gabt Dirk Lomberg zu, Asaeda ärgerte sich, wollte die Schuld aber nicht dem Unparteiischen in die Schuhe schieben. „Wir hatten in der regulären Spielzeit unsere Chancen“, suchte er vielmehr die Fehler in den eigenen Reihen.

Im Elfmeterschießen setzte sich die Arminia dann durch. „Ich denke, dass für uns gesprochen hat, dass wir schon im Wettkampfmodus sind“, blickte Lomberg auf die Relegation zurück. Asaeda sieht derweil positiv nach vorne: „Die Jungs wissen jetzt, was uns in der Niederrheinliga erwartet.“

Arminia: Hohensee; Dietz, Kalek (61. Oten-Appiah), Yildiz, Karabelen, Mengenli (61. Osthoff), Önata, Olgur (69. Schneider), Faeser, Dare (79. Fischer), Abou Hamad.

RWO: Lüdtke; Matthes, Kazantzidis, Adebisi, Mulamba, Yalcin, Grün, Böhm (58. Koca), Giourouk, Weihmann, Izuwa.

C-Jugend-Finale Post SV – Arminia Klosterhardt 11:0 (3:0): Die U 15 der Arminia wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und verpasste nur knapp, gegen den Post SV das halbe Dutzend voll zu machen. Die Torschützen der Arminia waren Rene Kniephof (3), Jan Schmidt (2), Majdouli El Bentaleb (2), Martin Gruszka, Finn Imre, Batuhan Aktas, Elyes.

Post SV: Seifert; S. Volaric, Maaser (53. Stemper), Spliethoff, L. Volaric, Binnenbruck (57. Alhamoud), Rutke, Dag (62. Ramadana), Garha, Billau, Alhamoud (58. Braunert).

Arminia: Klöcker; Gruszka, Tebourski, Kocar, Schmidt, Karas, Bentaleb, Aktas, Küllmer (45. Schilling), Kniephof, Arold (53. Imre.).

D-Jugend-Finale RWO - Arminia Klosterhardt 3:0 (1:0): Während bei der U 17 das Glück auf Seiten der Klosterhardter war, behielt die U 13 der Kleeblätter gegen die Arminia die Oberhand. Malik Henning-Oduro (28.) brachte die Rot-Weißen in Führung, die durch zwei Eigentore des Gegners mit 3:0 als Sieger vom Platz gingen.

RWO: Hasanoglu (31. Bjerlestam), Brune, Mammadli (31. Petsch), El Addouti, Oyameda, Henning-Oduro (31. Steggink), Ucar (40. Brands), Ayassou.

Arminia: Stus; Bulla (36. Karademir), Ouro-Akpo, Dogan (36. Kara), Boden, Galagoussis, Schewtschenko (50. Popko), Pietrasch (36. Suhr), Bicici.