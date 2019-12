Oberhausen. Die Adolf-Feld-Schule ist Handball-Stadtmeister der Oberhausener Grundschulen, während die Steinbrinkschule im Basketball die Nummer eins ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtmeister: Auf und neben dem Spielfeld alles gegeben

Die Adolf-Feld-Schule ist der neue Handball-Stadtmeister der Oberhausener Grundschulen. Die von Sportlehrerin Britta Horster glänzend eingestellten Nachwuchstalente gestalteten alle ihre fünf Turnierspiele siegreich. Den Vizestadtmeistertitel holte die Hartmannschule (Team 1) unter Leitung von Sportlehrer Martin Reuschenbach vor der drittplatzierten Schwarze-Heide-Schule, die von Anja Burja betreut wurde. Auf den weiteren Plätzen folgten die Hartmannschule (Team 2), Steinbrinkschule (Team 2), Alsfeldschule, Rolandschule und Steinbrinkschule (Team 1).

„Das nunmehr zum sechsten Mal durchgeführte Handballevent hat sich fest im Schulsportkalender der Grundschulen etabliert“, stellte Handball-Fachleiter Alfred Brandt vom Ausschuss für den Schulsport erfreut fest. Die aus zwölf Kindern bestehenden gemischten Teams, bei denen jeweils fünf Schüler auf dem Handballkleinfeld ins Spielgeschehen eingriffen, ermittelten parallel auf zwei Kleinfeldern die Sieger der jeweiligen Begegnungen. Die spielfreien Grundschüler durchliefen in den Turnierpausen einen von Alfred Brandt aufgebauten Kletter- und Balancierparcours.

Jede Menge helfenden Hände

Das von den Sportlehrern Egbert Spickenbom und Nina Friedrich organisierte Sporthelferteam der Theodor-Heuss-Realschule sorgte für die erforderliche Sicherheit und Unterstützung des Schulsportevents. Bernadette Rogotzki vom HSC Osterfeld bot ein umfangreiches Catering an, und ein von der Gesamtschule Osterfeld gestelltes Sporthelferteam unterstützte die Wettkampfleitung und übernahm die Schiedsrichteraufgaben. Alle Turnierteilnehmer erhielten von Alfred Brandt eine Urkunde, die besten Erstplatzierten Teams zudem die Schulstadtmeister-T-Shirts der Stadtsparkasse Oberhausen sowie einen Pokal. Die Fortsetzung und damit siebte Auflage der Veranstaltung ist vom Ausschuss für den Schulsport bereits geplant.

Spannendes Basketball-Finale

Das traditionelle Grundschul-Basketballturnier wurde in Kooperation vom Ausschuss für den Schulsport und den New Basket 92 Oberhausen (NBO) in der Sporthalle Ost ausgerichtet. Grund zur Freude hatte neben allen Beteiligten insbesondere die von Sportlehrer Thomas Cvetkovic betreute erste Mannschaft der Steinbrinkschule, die sich in einem spannenden vorletzten Turnierspiel mit einem 14:11 gegen die zweite Mannschaft der Brüder-Grimm-Schule den Gesamtsieg sicherte. Vizemeister wurde die „Zweite“ der Brüder-Grimmschule, während die erste Mannschaft den dritten Platz belegte. Die Ränge vier und sieben sicherten sich die beiden Mannschaften der Falkensteinschule. Auf Platz fünf landete die „Zwote“ der Steinbrinkschule. Das Team der Hirschkampschule belegte Platz sechs.

Die Spiele der Stadtmeisterschaften boten mit sehr deutlichen, aber auch knappen Ergebnissen die ganze Bandbreite des für die Jungtalente so attraktiven Basketballsports. Im Spiel der ersten Mannschaften der Falkensteinschule und der Brüder-Grimm-Schule gab es sogar ein Unentschieden (7:7).

Im Modus „Jeder gegen Jeden“

Gespielt wurde parallel auf zwei Feldern im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Spielzeit betrug 1 x 10 Minuten. Es wurde mit gemischten Mannschaften gespielt. Maximal vier Spieler durften dabei auf dem Feld stehen. Insgesamt trugen die sieben Teams von vier Schulen 21 Turnierspiele an der Hunsrückstraße aus. Die Grundschulkinder waren mit großer Begeisterung dabei, und auch wenn sie gerade nicht spielten, gaben alle Spieler das Beste und feuerten ihre Mitspielerinnen und Mitspieler an.

Tim Fehrmann, 1. Vorsitzender von NBO, ermöglichte die Unterstützung des Vereins. NBO-Trainerin Luisa Piekenäcker übernahm souverän die Turnierleitung und koordinierte die Veranstaltung mit rund 60 Kinder kompetent und vorbildlich. Die beiden bestplatzierten Teams bekamen je einen Pokal sowie die Stadtmeister-T-Shirts der Stadtsparkasse Oberhausen überreicht.