Spvgg. Sterkrade-Nord hat nun „gesehen, dass es geht“

Die englische Woche wurde durch die Absage des Heimspiels gegen Hilden durchbrochen, nun stehen für die Fußballer der Spvgg. Sterkrade-Nord wieder drei Partien binnen acht Tagen an. Nach dem 2:2 in Schonnebeck gastiert der Aufsteiger am Sonntag, 15.15 Uhr, beim SC Union Nettetal. Mit einem guten Gefühl und dem ersten Oberliga-Punkt der Vereinshistorie in der Tasche gehen die Schmachtendorfer die Auswärtsbegegnung an der Lobbericher Straße an.

„Ich hätte gerne durchgespielt“, sagt Julian Berg, Trainer der Nordler, in Bezug auf die Hilden-Absage. Um nicht aus dem Rhythmus zu kommen, hat die Sportvereinigung unter der Woche ein internes Spiel absolviert. „Damit hat jeder Spieler das Gefühl bekommen, auf dem Platz zu stehen“, erklärt der 32 Jahre junge Linienchef.

Nord-Trainer Berg: „Das empfinde ich im Nachhinein als gar nicht so negativ“

Überhaupt habe er nach dem Remis in Essen ein positives Gefühl wahrgenommen. Zwar hätten es nach dem Spielverlauf her gesehen auch drei Punkte sein können, aber „das empfinde ich im Nachhinein als gar nicht so negativ“, sagt Berg. „Die Jungs haben gesehen, dass es geht. Das ist für mich erst einmal das wesentliche.“

Eine zähe Truppe des SC Union erwartet den Liga-Neuling in Viersen. „Sie sind oft nach Rückständen zurückgekommen“, weiß Sterkrades Coach, der sich das 3:3 der Nettetaler in Velbert zuletzt angesehen hat, wo Union Moral bewies und dreimal einen Rückstand aufholte.

Kartenvorverkauf für kommenden Mittwoch Der Karten-Vorverkauf für das Heimspiel der Nordler am Mittwoch, 7. Oktober (20 Uhr), gegen die Sportfreunde Niederwenigern läuft bis Dienstag, 15 Uhr, bei den Lotto- und Tabakwarengeschäften Brinkmann und Frintrop in Schmachtendorf.

Auch gegen Monheim (2:2) zuvor holte der SC zweimal einen Rückstand auf. „Eine junge, hungrige Truppe. Physisch sehr stark, aber auch spielerisch“, hat Berg festgestellt. Und: „Sie sind fit. Sie betreiben einen hohen Aufwand.“ Auf Fitness und Ausdauer legt der frühere Abwehrspieler bekanntlich selbst großen Wert.

Fehlen werden den Nordlern weiterhin die Langzeitverletzten Julius Ufer und Philipp Demler. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Ekin Yolasan und Torwart Marcel Dietz. Sollte Dietz nicht einsatzbereit sein, stünde Dominik Langenberg vor seinem ersten Pflichtspiel-Debüt im Nord-Trikot.