Am siebten Spieltag der Fußball-Oberliga besiegte die Spvgg. Sterkrade-Nord am späten Mittwochabend den Gast Sportfreunde Niederwenigern nach intensiven 90 Minuten mit 2:0 (0:0). Damit klettert der Aufsteiger weiter aus dem Keller und scheint in der neuen Klasse endgültig angekommen zu sein.

Beim Gastgeber stand überraschend Kevin Corvers in der Startelf. Der 33-jährige Hüne war im vergangenen Sommer als langjähriger Stammspieler des Oberligisten Jahn Hiesfeld eigentlich als Sportlicher Leiter in den Nordler-Park gekommen, feierte aber bereits in der Schlussphase in Cronenberg sein Comeback und wurde in der Innenverteidigung gebraucht, weil Luis Mattern beruflich und Mats Müller studiumsbedingt fehlten.

Trio im Mittelfeld getauscht

Zudem nahm Trainer Julian Berg wie angekündigt im Mittelfeld Wechsel gegenüber dem 1:0-Erfolg in Nettetal vor. Marcel Vogel begann rechts für Stefan Jagalski, Joel Bayram links für Nuno El-Dorr und Sven Konarski für Florian Witte in der Mitte.

Erstmals torgefährlich wurde es durch den abgefälschten Schuss von Nord-Kapitän Michel Roth, der Ball flog jedoch am Kasten vorbei (18.). Die Gäste näherten sich nach 25 Minuten erstmals mit einem aber zu unpräzisen Schuss dem erneut von Dominik Langenberg gehüteten Tor der Platzherren.

Die Schmachtendorfer erspielten sich eine optische Überlegenheit, die gegen Ende der ersten Hälfte auch noch in zwei Großchancen mündete. Doch Bayram verzog völlig (40.) und auch Oguzhan Cuhaci konnte die Vorlage von Covers nicht verwerten (44.).

Heftiges Revanchefoul

Zwischen diesen Szenen wurde es kurzzeitig ruppig. Der „Sportfreund“ Timm Esser schickte Nord-Angreifer Damian Vergara Schlootz frei vom Ball böse in die Bande und war mit Gelb gnädig bedient. Vielleicht ein Revancheakt für das Foul von Sven Konarski kurz zuvor an David Moreno Gonzales.

Spvgg. Sterkrade-Nord - SF Niederwenigern 2:0 (0:0) Nord: Langenberg , Kahnert (84. Gönül), Kuzu, Corvers, Roth, Biegierz, Konarski (46. Yolasan), Bayram (71. El-Dorr), Vogel, Cuhaci, Vergara Schlootz (71. Goris). SFN: A. Golz; Moreno Gonzalez, Lümmer, Gipper, M. Golz, Schütte, Stahl, Esser, Kuhlmann, Köfler, Enz. Tore: 1:0 Yolasan (70.), 2:0 Goris (82.). Schiedsrichter: Jens Laux. Zuschauer: 221.

Wohl auch, um keine Unterzahl zu riskieren, tauschte Berg in der Pause den verwarnten Konarski gegen Ekin Yolasan. Das dürfte jedoch nicht der Grund gewesen sein, warum die zuvor flotte Partie langsam verflachte. Viele lange Bälle ersetzten den strukturierten Aufbau, gefährlich wurde es lange Zeit nicht mehr wirklich - bis die Nordler plötzlich doch jubeln durften. Und es war der eingewechselte Yolasan, der nach Vorlage von Bayram mit etwas Glück wie beim Flipper zum 1:0 verwerte (70.).

Nun erhöhten die Gäste natürlich den Druck. Aber der überragende Samuel Kahnert räumte auf der Sechs frühzeitig alles ab. Und auf der andere Seite sorgte der nächste Joker für die Entscheidung. Wieder über links vom ebenfalls eingewechselten El-Dorr vorbereitet traf in der Mitte Philipp Goris zum 2:0 (82.).

Niederwenigern packte die Brechstange aus, aber die Platzherren hielten dagegen und feierten am Ende den zweiten Dreier in Serie. Hart erkämpft, aber unter dem Strich auch nicht unverdient.