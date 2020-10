Spvgg. Sterkrade-Nord feiert ihren ersten Oberliga-Sieg

Es ist vollbracht! Die Spvgg. Sterkrade-Nord feierte ihren ersten Oberliga-Sieg der Vereinshistorie – und blieb gleichzeitig das erste Mal ohne Gegentor in der laufenden Saison. Mit 1:0 (0:0) gewann der Aufsteiger beim SC Union Nettetal. Das Tor des Tages erzielte Angreifer Damian Vergara Schlootz (67.).

„Es war ein dreckiger Sieg, aber wir haben uns endlich mal für den Aufwand, den wir betrieben haben, belohnt. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Heute schon“, resümierte Trainer Julian Berg.

Bergs Bauchgefühl entscheidet über Torwartwechsel

Der wechselte seinen Schlussmann und stellte Dominik Langenberg anstelle von Marcel Dietz ins Tor. „Mein Bauchgefühl hat entschieden“, erklärte Berg anschließend. Ansonsten vertraute er der Elf, die zuvor ein achtbares 2:2 in Schonnebeck erzielte. Ins Spiel fanden die Gäste zunächst überhaupt nicht. Sie sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und so erspielte sich Gastgeber Union ein optisches Übergewicht, ohne dabei gefährlich zu werden. „Zwingende Chancen hatte Nettetal nicht. Nichtsdestotrotz hätten wir uns über einen Rückstand nicht beschweren dürfen“, sagte Berg ehrlich über die erste Halbzeit. Bis auf eine Chance von Oguzhan Cuhaci (29.) kam von der Sportvereinigung wenig.

Das änderte sich in Durchgang zwei. In der Pause fand der 32 Jahre junge Linienchef scheinbar die richtigen Worte und stellte taktisch um. „Ich habe gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir in Rückstand geraten, wenn wir so weiterspielen“, so Berg. Mit Joel Bayram brachte er einen neuen Offensivmann für den emsigen, aber glücklosen Mahmoud Nuno El-Dorr. Der sorgte für neuen Schwung im Sterkrader Spiel. Für das Tor sorgten die beiden Angreifer. Cuhaci schirmte den Ball geschickt ab und legte für Kollege Vergara Schlootz auf. Der schlenzte den Ball schön in den oberen rechten Winkel (67.).

In der Folge kontrollierten die Schmachtendorfer die Begegnung bis zur 80. Minute. In der Schlussphase warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne. In der 85. Minute stand Nettetal nur die Latte im Weg. Mit Glück und einem starken Langenberg im Kasten, der mehrmals sehr gut parierte, brachten die Nordler ihre Führung über die Runden.

Oberliga

SC Union Nettetal -

Spvgg. Sterkrade-Nord 0:1 (0:0)

SC Union: Möhker; Schulz, Lekaj, Istrefi (66. Winkens), Abels (55. Krause), Spickenbaum, Wolters, Schellhammer, Wolf (66. Tophoven), Rütten (77. Götte), Zitzen.

Nord: Langenberg; C. Biegierz, Kuzu, L. Mattern, Roth, Kahnert (64. Konarski), Witte, Jagalski, El-Dorr (46. Bayram), Vergara Schlootz (77. Simsek), Cuhaci (90. M. Müller).

Tor: 0:1 Vergara Schlootz (67.).