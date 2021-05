Sportjugend verteilt 3000 Bewegungs-Tüten für Vereine

Die Bewegungstüten werden in den nächsten Tagen verteilt.

Oberhausen. Die Sportjugend der Stadt Oberhausen verteilt mit Unterstützung des Stadtsportbundes nun 3000 Bewegungstüten an junge Vereinsmitglieder.

Jubeln, Kampfschreie und emotionale Momente sind die Bilder, die mit Sport verbunden werden. Doch seit fast einem halben Jahr sieht die Realität anders aus.: Häufig liegt der Ball still, die Netze hängen aufgewickelt an der Wand, das Wasser ist spiegelglatt. Dennoch sind Kampfgeist und Motivation weiter in der Sportlandschaft der Stadt zu spüren.

„Unser Dank geht an alle engagierten Mitglieder in den Vereinen, die Woche für Woche hinter ihrem Verein stehen, neue Ideen verwirklichen und die vermutlich größte Herausforderung für den Oberhausener Sport meistern“, so Mark Panek, Vorsitzender der Sportjugend Oberhausen.

Viele Vereine sind in den letzten Monaten kreativ geworden und haben Ideen entwickelt, um in Bewegung zu bleiben, sich gemeinsam auszutauschen oder den Jugendlichen den gewohnten Rückzugsraum digital zu bieten. „Wir bekommen auch mit, dass es immer schwerer ist, mit Kindern und Jugendlichen über so eine lange Strecke im Kontakt zu bleiben und diese zum Sport zu motivieren“, führt Panek fort. Sportvereine sind jedoch viel mehr als nur ein Ort zum Bewegen, sie sind Ort der sozialen Kontakte und der persönlichen Entwicklung. Dabei ist Kontaktverlust der größte Feind für den organisierten Sport und einer der Gründe für Mitgliederverluste.

Seit März ist der Sportbetrieb für Kinder- und Jugendliche bis 14 Jahren zwar unter starken Einschränkungen wieder möglich, aber nicht für alle Sportarten und Kinder und Jugendliche umsetzbar.

Aus diesem Grund hat die Sportjugend Oberhausen das Projekt Bewegungstüten gestartet. „Mit den Bewegungstüten möchten wir den Vereinen die Möglichkeit geben, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben und setzen ein Zeichen des Zusammenhaltes zwischen Sportlern und Vereinen“ erklärt Alexander Geßner, Jugendsprecher der Sportjugend und Initiator der Aktion. „Zusätzlich können wir Impulse und mehr Variabilität in das Heimtraining einbinden“.

Die Bewegungstüten bestehen aus einem Stoffbeutel mit verschiedenen Sportartikeln, wie Springseil, Softball und Rubber-Loop. Gleichzeitig können die Taschen durch die Vereine vor der Weitergabe mit verschiedenen Materialien vereinsspezifisch ergänzt werden. Insgesamt stellt die Sportjugend 3000 Bewegungstüten mit einem Gesamtwert von über 15.000 Euro den Vereinen im Stadtsportbund Oberhausen zur Verfügung. Ein besonderer Dank geht an Oberbürgermeister Daniel Schranz sowie Jürgen Schmidt, Beigeordneter der Stadt Oberhausen und zuständig für Familie, Schule, Integration und Sport, die die Aktion erst ermöglicht haben.

„Wir freuen uns über die große Resonanz der Oberhausener Sportvereine, denn die eingegangenen Anträge haben unser Kontingent mehr als überschritten. Die Sportjugend als Jugendorganisation des SSB schafft es durch die Aktion sowohl die Kinder und Jugendlichen zu erreichen, die besonders unter den Einschränkungen der Pandemie leiden, als auch die Vereine, die eine wichtige Rolle in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit leisten“, ergänzt Panek.

Die Bewegungstüten werden in den nächsten Tagen an die 37 teilnehmenden Vereine verteilt und sorgen hoffentlich kurz danach für viele strahlende Augen bei den Kindern und Jugendlichen.

