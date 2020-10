Sportfreunde Königshardt erwarten am Freitag den Primus

Oberhausen. Bereits am Freitag steht für Sportfreunde Königshardt das nächste Bezirksliga-Heimspiel an. Klarer Favorit ist jedoch der Gast aus Bottrop.

Eine große Aufgabe für die Sportfreunde Königshardt im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga am heutigen Freitag (20 Uhr). Gegen den bislang souverän auftretenden Meisterschaftsfavoriten VfB Bottrop wäre ein Punktgewinn am Pfälzer Graben schon Gold wert. Dann hätten die Königshardter zumindest den einen Zähler wieder, der ihnen zuletzt am Grünen Tisch abgezogen wurde.

„Können es nicht beweisen“

„Das ist sehr ärgerlich“, findet Co-Trainer Sven Matusczak, nachdem der Fußballverband die Unterlagen für die Freigabe von Daniéle Kowalski nicht erhielt, obwohl die Sportfreunde diese nach eigener Aussage rechtzeitig abgeschickt hatten. „Wir können dies jedoch nicht beweisen und müssen daher mit dem Punktverlust leben“, erläutert Matusczak weiter. Gegen den VfB stehen bis auf die Langzeitverletzten alle zur Verfügung und so soll dem Tabellenführer zumindest ein großer Kampf geliefert werden.