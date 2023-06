„Sport im Park“ oder: Der nächste bewegungsreiche Sommer

Oberhausen. Das kostenlose Bewegungs-Angebot „Sport im Park“ ist in seine siebte Runde gestartet. Klassiker und neue Kurse wie „Dance Fitness“ sind dabei.

„Eine bewegende Sportgeschichte geht weiter“, meinte Manfred Gregorius, Präsident des Stadtsportbundes, zum Auftakt der siebten Auflage von „Sport im Park“. „Ein Jahr geht eben schneller rum als man denkt.“ Und die Lust, sich auch in diesem Sommer auf der Sport- und Freizeitanlage an der Lindnerstraße in altbekannten oder neuen Sportarten auszutoben, scheint auch in diesem Jahr ungebrochen zu sein. Dies zeigte sich nicht zuletzt bei Trainerin Silvia Schramm, die gleich bei ihrem ersten Faszientraining der neuen Saison fast 80 Teilnehmer:innen zählte.

Dabei war der Erfolg des Sommersangebots, welches 2017 seinen Anfang nahm, nicht selbstverständlich. „So wie sich Sport im Park entwickelt hat, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Gregorius. Doch der Blick auf die Zahlen spricht für sich: Im Rekordjahr 2021 waren es über die neun Wochen verteilt stolze 7600 Sportbegeisterte aus Oberhausen und der Umgebung. Eine Zahl, die sicherlich auch bei dieser Auflage erreicht werden kann.

„Sport im Park“ bietet Bewegung unter freiem Himmel

Dürfte auch in diesem Jahr wieder zu den absoluten Hits bei „Sport im Park“ werden: Das Faszientraining von Silvia Schramm. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Das selbst die Corona-Pandemie den Drang nach Bewegung unter freiem Himmel keinen Abbruch getan hat, lege aber auch am „unglaublichen Engagement“ der zwölf teilnehmenden Vereine und den Kursleiter:innen. „Ohne euch wäre das alles nicht möglich“, weiß SSB-Geschäftsführerin Sabine Grajewski, die sich aber auch bei den Unterstützern und Sponsoren bedankt, wie etwa die Sparda-Bank, die zum ersten Mal dabei ist.

Dennoch sind die Kosten für so ein Großprojekt nicht einfach zu stemmen und da Sponsorengelder zum Teil ausbleiben, hat der SSB gemeinsam mit der EVO und OberhausenCrowd, eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Das Ziel waren 3500 Euro. Mittlerweile sind es 4200 Euro, so dass 700 Euro schon fürs nächste Jahr verplant sind“, berichtet Grajewski. Das Crowdfunding-Projekt läuft noch bis zum 1. Juli. Gespendet werden kann unter www.oberhausencrowd.de/sportimpark.

Abschluss am 27. August mit dem „Tag des Sports“

Neben den Klassikern wie Faszientraining, Drums Alive oder Fit in den Feierabend, sind auch neue Angebote dabei, wie etwa „Dance Rotation“ oder „Dance Fitness“. Beide Angebote werden von Marcus Lehmberg angeboten, der mit seinen Kursteilnehmern ein Tanzworkout der ganz besonderen Art auf die Beine stellen möchte. „Wir tanzen quasi einmal um die Welt. Da dürfte für jeden das passende dabei sein“, ist sich Lehmberg sicher.

Somit steht einem bewegungsreichen Sommer bis zum abschließenden „Tag des Sports“ am 27. August nichts mehr im Wege.

Alle Informationen zu den Angeboten von Sport im Park gibt es unter: www.ssb-oberhausen.de/sport-im-park.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen