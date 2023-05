Sponsorenplätze: RWO verkauft sich mit Haut und Haaren

Oberhausen. Die Versteigerungs-Aktion von Werbeplätzen für die neue Saison ist bei RWO gestartet. Zur Teilnahme müssen erst einmal Wertpakete gekauft werden.

Auch in diesem Jahr bietet RWO wieder die Möglichkeit, mit etwas Glück, Brustsponsor der Regionalliga-Elf zu werden – oder einen der „Trostpreise“ zu gewinnen. Dafür ausgelobt sind etwa ein exklusives Mannschaftstraining mit Cheftrainer Mike Terranova, diverse Sponsoringmöglichkeiten oder ein rot-weißer Fußball-Nachmittag bei einem Heimspiel.

Bei der Aktion „Da stehst Du drauf!“ hat jede und jeder die Gelegenheit, die rot-weiße Trikotbrust in der kommenden Saison zu zieren. Egal ob großes oder kleines Unternehmen, „Gabis Grillecke“, „Günters Kiosk“, Fanclub oder einfach nur als Fan, der schon immer mal seinen Namen auf dem RWO-Trikot lesen wollte:

RWO bietet dafür für Firmen und Privatpersonen Werbepakete an. Zusätzlich gibt es mit dem „20 Fans für RWO“-Paket die Möglichkeit, als Fan in einer Art „Crowdfunding“ mit einem kleinen Budget es auch auf die Trikotbrust zu schaffen.

Werbepakete auch als Crowdfunding-Aktion

Das Paket kommt zum Tragen, wenn jeweils mindestens 20 Einzelpakete je 50 Euro verkauft worden sind. Sollte die Zielmarke nicht erreicht werden, erhalten die jeweiligen Käufer ihr Geld zurück. Sollte ein „20 Fans für RWO“-Paket die Trikotbrust gewinnen, so werden die entsprechenden Namen der Käufer in den Buchstaben des Schriftzuges „RWO“ auf der Trikotbrust angebracht. Jeder Käufer dieses Paketes erhält am Ende der Aktion eine Unterstützerurkunde.

Alle Firmen- und Privatlose der Aktion (ausgenommen „20 Fans für RWO) haben am Ende die Möglichkeit, beim „Danke-Abend“ am 29. Juni attraktive Preise zu gewinnen. Die Gewinner werden an diesem Abend von einer Glücksfee unter notarieller Aufsicht gezogen.

Die ersten Preise: 1. Brustsponsoring für die Regionalliga-Saison 23/24 (Mannschafts- und Fantrikots) im Wert von 150.000 Euro: 2. Hosen-Sponsoring im Wert von 30.000 Euro; 3. Spieltags-Sponsoring im Wert von 10.000 Euro; 4. Business-Mitgliedschaft inkl. zwei Casino-Dauerkarten im Wert von 8000 Euro; 5. Eine Werbebande erste Reihe im Stadion im Wert von 5000 Euro; 6. Exklusives Mannschaftstraining (unbezahlbar).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen