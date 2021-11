Spitzenteam des OSV lässt Sieg gegen Kamp-Lintfort sausen

Oberhausen. OSV rechnet sich Aufstiegschancen aus der NRW-Liga nach oben aus. Daher war das 4:4 gegen Turm Kamp-Lintfort ernüchternd.

NRW-Klasse Gr. 3: SV Turm Kamp-Lintfort I – OSV 4:4: Mit einem 4:4 musste sich Oberhausens Spitzenteam begnügen. Angesichts der Tatsache, dass die OSV-Spieler an allen Brettern mit deutlich mehr als 100 Spielstärkepunkten bewertet waren, kein Glanzergebnis. „Etwas enttäuschend“, nennt es Mannschaftsführer Claus Nissen, sieht aber keinen Grund, vom Aufstiegsziel abzulassen.

Dabei startete der OSV furios. An Brett 5 überraschte Ololi Alkhazashvili ihren Gegner in der Eröffnung. Sie opferte zuerst einen Läufer für zwei Bauern und sollte noch eine Qualität bekommen. Ihr Gegner lief dann in eine Springergabel: 1:0.

Remis-Serie hielt an

An Brett 7 reichte das Druckspiel von Dragos Ciornei nicht zu entscheidendem Vorteil. Folglich ein Remis. In einer sehr lebendigen Partie spielte an Brett 8 auch Thomas Groß unentschieden. Als Nissen in vorteilhafter Stellung keinen Gewinnweg fand, endete auch dies unentschieden. Die Remis-Serie ging an Brett 3 weiter, an dem CM Rainer Montignies seinem Gegner keine Probleme stellen konnte.

Auch die Spitzenbretter zogen nicht

Die Führung im Wettkampf ging verloren, als Neuzugang Ivan Mancic an Brett 6 den Punkt abgab. Nun konnten nur noch die beiden Spitzenbretter den Sieg sichern. IM Marcel Becker an Brett 1 hatte das etwas bessere Spiel, brach aber nicht den Widerstand eines sich umsichtig verteidigenden Gegner. Alles hing nun von GM Vlastimil Hort ab. In einer sehr positionellen Partie gelang es Hort einen Bauern zu gewinnen und Gewinnchancen zu haben. Seinem Gegner gelang es, in ein Turmendspiel abzuwickeln, das von Hort nicht nicht gewonnen wurde.

Verbandsbezirksliga: OSV 1887 III – SD Osterfeld 4,5:3,5: Für SDO-Mannschaftsführer Reinhard Gebauer eine „unnötige und dumme Niederlage“. Während es den Osterfeldern nicht gelang, ihre überlegene Spielstärke an den ersten drei Brettern zu nutzen, waren die zu erwartenden Ergebnisse ab 4 offen.

Reinhard Gebauer: “Unnötige und dumme Niederlage“

An Brett 1 bot OSV-Neuzugang Yavuz Akcapinar nach nur 14 Zügen Bernd Laudage remis an. Der mehrfache Stadtmeister studierte die restlichen Bretter, sah offenbar Vorteile für Osterfeld und willigte ein. An Brett 7 gestattete der angriffsfreudige Anton Bagaric (SDO) dem eher ruhig spielenden Dominik Pickardt einen Konter, der OSV ging in Führung. Diese blieb nach dem Remis an Brett 8 zwischen Junior Daniel Tatarinow (OSV) und Neueinsteiger Wilfried Könitz erhalten. Sie wurde ausgebaut, als an Brett 4 Kai Hombrecher Gebauer bezwang und an Brett 5 OSV-Mannschaftsführer Lennart Faber gegen Arnold Bensch einen Opferangriff erfolgreich abschließen konnte.

Baris Demircan zum Sieg

Das siegbringende Remis holte Baris Demircan an 2. Bruno Fiori hatte sich lange der heftigen Angriffe seines Gegners erwehrt und musste gezwungenermaßen ins Remis einwilligen. Die Osterfelder Oliver Heisterkamp (gegen Niclas Kohl) und Christoph Kyritsis (gegen Hüseyin Turp) verbesserten das Ergebnis nurmehr optisch.

