Spitzenreiter Team Holten hat nun die Erste Liga im Blick

Dem Judo-Team Holten gelingt die – nächste – Sensation: Mit einem 9:5-Heimsieg verdrängt das JTH den JC Mönchengladbach von der Tabellenspitze und übernimmt die Führung in der 2. Judo-Bundesliga. Damit können die Holtener am letzten Kampftag nach der Sommerpause am 26. August im Falle eines Sieges gegen Gelsenkirchen den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffen

Holten schwebt nach dem Wochenende im siebten Himmel und greift nach den Sternen: „Kämpfen wir unentschieden, sind wir Zweiter. Verlieren wir, landen wir auf dem vierten Platz. Gewinnen wir aber gegen Gelsenkirchen, wären wir als Erster und Zweitligameister automatisch aufstiegsberechtigt“, erläutert JT Holten-Coach Ralf Najdowski die Ausgangslage vor dem Bundesligafinale Ende August.

Das Publikum war laut Najdowski „mördermäßig“ unterwegs und lieferte seinen Anteil zum Kraftakt der Holtener. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Dem vorausgegangen war ein spannender Kampftag vor heimischem Publikum in der Günther-Stolz-Halle und eine Saison, die geprägt ist von einer „konstant geschlossenen Mannschaftsleistung im Coaching, im Aufstellen und im Abliefern.“ Für den ersten Paukenschlag an diesem Tag sorgte zu Beginn Jason Wong, der sich eine Gewichtsklasse heraufsetzen ließ und -66kg für Holten antrat.

Nach 1:11 Minuten gelang ihm nach herausragendem Einsatz mit Yoko-gake der Sieg. „Das war der Dosenöffner für alles weitere. Taktisch war es clever, Jason hochzustufen, um die Gladbacher zu knacken, die selbst Meister der strategischen Aufstellung sind“, resümierte Najdowski.

Erst nichts, dann alles

Anschließend geriet das Judo-Team Holten -90, -73 und +100 durch Lars Gajda, Denny Koppers und Marcel Lauer in Rückstand. Dennoch gab es Lob vom Trainer: „Chapeau vor Marcel und Lars. Lars ist erst seit Donnerstag nach einer Sommergrippe im Training, Marcel hat sich die letzten Wochen individuell nach längerer krankheitsbedingter Pause wieder fit gemacht. Am Ende hat er sich selbst am Boden in eine blöde Situation gebracht, die ihm nicht liegt, aber er ist eine wunderbare Alternative zu Max Welten. Denny war im Hinkampf nix, aber danach alles.“

Janson Wong, rechts, gegen Peer Radtke, siegte praktisch in letzter Sekunde. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Zunächst war es jedoch Christian Beckmann (-100), der das Ruder herumriss. Nach nur elf Sekunden erwischte er seinen Gladbacher Kontrahenten mit Tomo-nage. Damit riss er nicht nur das Publikum mit, sondern auch seine Teamkameraden. „Christian ist schon zum Ende der vergangenen Saison eine große Stütze für die Mannschaft geworden“, so Najdowski.

Mit grimmiger Entschlossenheit und großer Präsenz am Mattenrand peitscht er die Jungs immer an, hält sie an, nicht aufzugeben und sorgt dafür, dass Spannung und Konzentration hoch bleiben, setzt auch in puncto Aufstellung Impulse.

Das bleibt nicht folgenlos: Noch vor der Pause kamen die Holtener zurück und gingen durch Siege von Janson Wong (-60) – buchstäblich in letzter Sekunde bei vier Minuten Kampfzeit mit Waza-ari-Wertung – und Justin Kappes (-81) mit Waza-ari-awasete-Ippon 4:3 in Führung.

Am Finaltag ist alles drin

In der Rückrunde waren es dann erneut die starken Wong-Brüder Jason und Janson, die -66 und -60 für Begeisterung sorgten, auch wenn Janson seinen Kampf schließlich abgeben musste. Dafür aber punktete sein Bruder Jason (-66) mit „purem Willen im Golden Score nach über fünf Minuten Kampfzeit.

9:5 hieß es nach dem Kampftag gegen Mönchengladbach. Damit stießen die Holtener die Gäste vom Thron und träumen nun vom Aufstieg in die Erste Liga. Dies mit einem Heimkampf nach den Sommerferien. Foto: Bastian Beckers/Verein

Auch für Cevin Börgel, der -90 für Gajda kam, ging es in den Golden Score. „Über eine Minute lang hat Cevin nur eins auf die Omme gekriegt. Kagermanov ist ein unangenehmer Gegner, der schmutziges, sehr kraftvolles Judo macht und ständig Shidos provozieren will, aber dann kam Cevin in den Kampf rein. Die Halle war dann mördermäßig und ich glaube, das hat sein Übriges getan“, zeigte sich Najdowski beeindruckt.

In seinem zweiten Kampf war auch Koppers wach und aktiv und brachte sein Team 7:3 in Führung. Der für Lauer (+100) eingewechselte Christian Struck verlor seine Begegnung, doch Beckmann und Kappes gewannen wieder sehr souverän zum 9:5-Endstand.

Damit haben es die Holtener am letzten Kampftag Ende August selbst in der Hand, den Titel zu holen – vor Heimpublikum scheint das nicht unmöglich zu sein.

