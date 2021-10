Spitzenreiter SSVg Velbert lässt Sterkrade-Nord keine Chance

Oberhausen. Sterkrade-Nord wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Am 8. Spieltag unterlagen die Schmachtendorfer dem Tabellenführer aus Velbert mit 0:2.

Die Spvgg. Sterkrade-Nord wartet weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Am 8. Spieltag der Fußball-Oberliga unterlagen die Schmachtendorfer auch dem Tabellenführer SSVg Velbert mit 0:2 (0:2). Der präsentierte sich an der Lütticher Straße im Stile einer Spitzenmannschaft: Er kontrollierte fast die gesamte Spielzeit lang das Geschehen, ohne dabei zu glänzen. Die Hausherren hingegen mühten sich und rackerten, betrieben großen Aufwand, aber letztlich fehlten ihnen spielerische Mittel und vorne die Durchschlagskraft.

Michel Roth saß zu Beginn nur auf der Bank. Der Kapitän der Sterkrader hatte am Wochenende einen privaten Termin und wurde erst gegen Ende eingewechselt. Für ihn spielte Nick Bennmann rechter Verteidiger, Maximilian Abel links und auf der Sechs agierte erneut Celil Kuzu.

Nord zeigte sich von Beginn an willig und angriffslustig, die SSVg war davon allerdings unbeeindruckt. Die Velberter ließen den Ball souverän durch ihre Reihen laufen und stachen in den richtigen Momenten zu. Bereits nach acht Minuten lagen die kriselnden Nordler wieder in Rückstand.

„Wenn Du keine Tore schießt, kannst Du auch keine Punkte holen“

Resultierend aus einem eigenen Einwurf und einem Ballverlust im Zentrum. Mit einem sehr guten Querpass hebelten die Gäste die Defensive der Gastgeber aus und in der Innenverteidigung kam Mats Müller gegen Max Machtemes zu spät – 0:1 (8.).

Wenn man der Sportvereinigung eines anerkennen muss, dann ist es ihre Moral. Trotz aller Rückschläge, der Niederlagen-Serie und einen Trainer-Rücktritt in jüngster Vergangenheit ließen sie die Köpfe nicht hängen. Aber und auch das muss klar gesagt werden: Wenn einem Mitarbeiter in seinem Arbeitszeugnis das Bemühen bescheinigt wird, dann reicht es in den meisten Fällen eben nicht.

Das trifft momentan auf Nord zu, wie auch Dennis Charlier zugeben musste. „Wenn Du keine Tore schießt, kannst Du auch keine Punkte holen“, wusste der Interimstrainer der Sterkrader. Der war mit der Defensiv-Leistung seiner Mannen im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn das 0:1 wie auch das 0:2 kurz vor dem Pausenpfiff „viel zu einfach fielen“.

Zweite Halbzeit ohne große Höhepunkte

Der Schuh drückt momentan vorne im Angriff, wo Boran Sezen noch längst nicht die Erwartungen erfüllt, die man an ihn hatte, und wo Damian Vergara Schlootz zwar viel arbeitet, aber auch an seine Grenzen stößt. Oguzhan Cuhacis’ Rückkehr wird sehnlichst erwartet.

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich eine Partie ohne große Höhepunkte. Der Tabellenführer überließ den Nordler das Spielgeschehen, wirklich gefährlich wurde es allerdings nur einmal vor dem Kasten von Velberts Torwart Marcel Lenz. Um dem Tabellenführer ein Bein stellen zu können, war das unterm Strich zu wenig.

Sterkrade-Nord: Pomorin; Bennmann, M. Müller, C. Biegierz, M. Abel, Kuzu (69. Kahnert), Gönül (63. Pappas), Jagalski (69. Roth), Bayram, Vergara Schlootz (80. Fobiri), Sezen.

Tore: 0:1 Machtemes (8.), 0:2 Urban (45.).