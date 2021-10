Spitzenreiter SC 20 Oberhausen schafft den siebten Streich

Oberhausen. Der SC 20 bleibt durch den 4:1-Sieg gegen SuS Dinslaken in der Bezirksliga das Maß aller Dinge. Adler Osterfeld und SFK holen wichtige Heimsiege.

Der SC 20 bleibt in der Fußball-Bezirksliga das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Riad Jabeur holte mit dem 4:1 (3:0) daheim gegen SuS Dinslaken den siebten Sieg im siebten Saisonspiel und grüßt weiter von der Tabellenspitze.

„Dass wir spielerisch unsere Vorteile haben, wussten wir schon vorher. Entscheidend war die Partie mit der richtigen Einstellung anzugehen, was die Jungs klasse umgesetzt haben“, so der Spielclub-Trainer. Doppelpacker Yusuf Allouche (36./45.) und Ümit Mutlu (39.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, während Harding Mac Stuell Beira nach dem Seitenwechsel den vierten Treffer nachlegte (71.). Wermutstropfen blieben der verschossene Elfmeter von Ümit Ertural – bereits der vierte in der laufenden Saison – und der Platzverweis für Bilal Fezzani, der im Topspiel Rhenania Bottrop fehlen wird.

SC 20: Steppkes; Fezzani, Möllmann, Allouche, Grohmann, Asenso, Ertural (66. Jabri), Pawellek (76. Bibo), Boukdir, Beira, Mutlu (66. Stratmann).

Adler Osterfeld – DJK Vierlinden 5:3 (2:0): Wichtiger Heimerfolg für die Mannschaft von Udo Hauner: „Wir haben viel investiert und phasenweise richtig guten Fußball gespielt. Der Sieg geht völlig in Ordnung.“ Mann des Spiels bei den Osterfeldern war Angreifer Sven Bugla, der einen Dreierpack schnürte (17./50./74.). Zudem trafen noch Hürkan Kindac (32.) und Leo Prinz (59.). Hauner: „Hinten heraus wurde es nochmal etwas spannend, aber was zählt sind die drei Punkte.“

Adler: Strauch; Gül (70. Yildiz), Goldberg, Kindac (80. Bockholt), Pach, Frank, Trimborn, Sons, Matuszzak (57. Prinz), Bugla (79. Kemnitz), Hauner.

SF Königshardt – SV GA Möllen 4:1 (1:1): Dank des verdienten Heimsieges am Pfälzer Graben haben die Sportfreunde erstmal etwas Platz zwischen sich und der Abstiegsregion geschaffen. Dabei taten sich die Gastgeber trotz schneller 1:0-Führung durch Marvin Basha (6.) lange Zeit schwer, was sich auch nach dem zwischenzeitlichen 2:1 durch Tristan Joel Müller (60) nicht wirklich änderte. Erst mit dem späten Doppelschlag durch Daniele Kowalski (85.) und Moritz Wegener (89.) hatte das Zittern für Co-Trainer Sven Matuszcak ein Ende. „Uns hat im Spiel nach vorne oft die Durschlagkraft gefehlt. Den Dreier nehmen wir aber trotzdem gerne mit.“

SFK: Luft; Coskun (78. Scholl), Telke (84. Perenz), Hoppe, Feldermann, Zeki (69. Kowalski), Müller (87. Wiesel), Klempel, Nachtigall, Basha, Wegener (90. Bialas).

Rhenania Bottrop – SW Alstaden 6:2 (3:1): Im Kreispokal Mitte Juli hatten die Kuhle-Kicker die Bottroper noch mit 10:0 abgeschossen. Nun, beim Liga-Aufeinandertreffen, hatte die Mannschaft von Spielertrainer Raphael Steinmetz nichts zu bestellen. „Auch in der Höhe absolut verdient. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt hinbekommen, unser Spiel durchzuziehen“, so Steinmetz, der mit seinem Tor (75.) nur Ergebniskosmetik betreiben konnte. Zuvor hatte Danny Walkenbach (25.) Alstaden in Führung gebracht. Zu allem Überfluss sah Dustin Masek noch die Rote Karte.

SWA: Kriegel; Kücük (46. Alhussain), Prangenberg (73. Blanke), Langen, Knizik, Walkenbach, Munnes, Jubt (22. Schroer), Schulz (46. Nockmann), Masek, Steinmetz.

BW Oberhausen – VfB Bottrop 2:7 (1:2): Am Ende musste sich die Mannschaft von Coach Agustin Sanchez bei dessen Heimpremiere deutlich gegen den Favoriten geschlagen geben. Und das, obwohl die Blau Weißen nach einem 0:2-Rückstand zwischenzeitlich durch zwei Tore von Burak Ocak (37./48.) ausgleichen konnten. Doch mit dem 2:3 und 2:4 innerhalb von nur fünf Minuten war die Partie entschieden und BWO ergab sich in sein Schicksal.

BWO: Knitscher; Aldemir, Osabutey, Bicer, Ocak, Andrud, Demirci (84. Yildrim), Stiewe, Ogbu, Praßni, Ceylan (70. Greku).

Fortuna Bottrop – Spvgg Sterkrade 06/07 1:1 (1:1): Gerade mit Blick auf die angespannte Personallage bei 06/07 ein Zähler, den Trainer Lars Mühlbauer gerne mitnimmt. „Es war ein guter Auftritt meiner Mannschaft, vor allem in den ersten 45 Minuten. Am Ende hätten beide Teams gewinnen können, wobei das Remis in Ordnung geht.“ Nach dem die Hausherren früh in Front gegangen waren, gab Nils Martin (22.) die passende Antwort.

06/07: Swiatkowski (46. Bach); Scheffler, F. Müller, Papert, S. Müller, Ünal (88. Lauer), Stankewizius, Martin (79. Wissen), Aslan (65. Noll), Kunze (46. Kriegisch).

ESV Hohenbudberg – Arminia Klosterhardt II 3:6 (2:2): Neun Tore, vier Elfmeter und zwei Platzverweise. Beim Auswärtssieg der Zweitvertretung der Arminia war einiges geboten, wobei Trainer Christian Dahlbeck klar machte: „Beide Teams hätten den Friedensnobelpreis verdient, so fair ging es zu. Nur hat der Schiedsrichter für jede Kleinigkeit die Gelbe Karte rausgeholt.“ Zweimal Simon Steinberg (64./78.), Luca Maria Pirredda (19.), Marcel Gabor (38.), Joshua Eberth (56.) und Samuel Zegadlo (90.) machten das halbe Dutzend voll, Kapitän Simon Steinberg und Lukas Geers (Gelb-Rot) mussten frühzeitig duschen.

Arminia II: Wolff; Geers, Kilic (46. Strömann), Zegadlo, Eberth (79. Centinkaya), Gabor (75. Teschner), Pirredda, Steinberg, Balamurali (65. Salm), Bergforth, Wroblewski.