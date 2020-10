Spitze winkt: SC Buschhausen will den Start vergolden

„Das Einzige, vor dem mir wirklich bange ist und mich nervös macht, ist, dass wir morgen alle Zuschauer anrufen und ihnen erklären müssen, dass wir niemanden einlassen dürfen“, blickt Michael Lange auf das anstehende Ligaspiel in der 3. Tischtennis-Bundesliga gegen Union Velbert II, Samstag, 18 Uhr, in der Halle an der Lindnerstraße.

Denn bei 35 Neuinfizierten je 100.000 Einwohnern droht ein Spiel vor leerer Kulisse bei 34,2 am Donnerstag im Vergleich zu 28,5 am Mittwoch ist ein klarer Trend zu erkennen. „Wir warten den Freitagvormittag noch ab“, verspricht Lange.

Klarer Trend bei den Fallzahlen zu erkennen

Dabei wäre ihm Unterstützung von den Rängen durchaus sehr lieb, denn mit der Zweitvertretung aus Velbert kommt eine starke Mannschaft, die die eigene Erste im direkten Duell mit 5:3 besiegte und alles an den Start bringen wird, um Zähler aus Buschhausen zu entführen.

„Ich rechne uns trotzdem gute Chancen aus“, stellt Lange klar, weiß aber auch, dass Timotius Köchling und Karl Walter richtig gut in der Mannschaft angekommen sind, der Spanier Miguel Angel Vilchez Iglesias oben bisher blitzsauber ablieferte und mit Marvin Dietz ein hochmotivierter Ex-Postler parat steht, um als Ersatzmann der Mannschaft einzuheizen, sollte Thomas Brosig wieder aussetzen. Der ägyptische Spitzenspieler Youssef Abdel-Aziz wird in Buschhausen ziemlich sicher nicht aufschlagen.

Eigene Verfassung stimmt optimistisch

Was wichtiger für die Zwölfer ist, ist die eigene gute Verfassung, in der sich das Team befindet. Michael Servaty, Thomas Pellny und Genia Milchin stehen bisher bei überragenden Bilanzen und gaben jeweils nur ein Duell verloren. Christian Strack hatte im ersten Duell mit Düsseldorf Rost abzuschütteln, war auswärts aber wieder in alter Form. Mit Manuel Kupfer wartet ein hochmotivierter Mann an Position fünf.

„Bei einem Sieg wären wir mit 7:1 in die Saison gestartet, das wäre – Corona hin oder her – ein überragender Start.“ Da Düsseldorf spielfrei hat, würde jeder Punktgewinn außerdem die zwischenzeitliche Tabellenführung bedeuten.