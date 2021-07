Spielplan steht: Sterkrade-Nord beginnt beim Cronenberger SC

Oberhausen. Nord startet mit einem Auswärtsspiel in die am 22. August beginnende Oberliga-Saison beim Cronenberger SC. Zum ersten Heimspiel kommt Nettetal.

Fußball-Oberligist Sterkrade-Nord steigt mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison ein. Am 22. August geht es um 15 Uhr beim Cronenberger SC los. Das erste Heimspiel der Saison ist sieben Tage später, Union Nettetal kommt in den Nordler Park. Weiter geht es am 5. September beim SC Düsseldorf-West. Das Spiel bei Top-Ligafavorit 1. FC Bocholt wird am 3. Oktober, 15 Uhr, am Hünting ausgetragen.

Die ersten zwei Spieltage komplett, 22. August: SF Baumberg – 1. FC Bocholt; Cronenberger SC – Sterkrade-Nord; Spvg Schonnebeck – SW Essen; Jahn Hiesfeld – FC Kray; SF Niederwenigern – DJK St.Tönis; SC Velbert – Turu Düsseldorf; 1. FC Kleve – TSV Meerbusch; Union Nettetal – TVD Velbert; Düsseldorf-West – SSVg Velbert; VfB Hilden – Ratingen 04/19; FSV Duisburg – 1. FC Monheim; spielfrei 1. FC Mönchengladbach.

Freitag, 27. August: SSVg Velbert – SF Baumberg; Sonntag, 29. August: Monheim – Hilden; Ratingen – SC Velbert; Kray – Schonnebeck;

SW Essen – Cronenberg; TVD Velbert – SC West; Sterkrade-Nord – Nettetal; Turu – Niederwenigern;

St.Tönis – Hiesfeld; Bocholt – Kleve; 1. FC Mönchengladbach – FSV; Meerbusch spielfrei.

