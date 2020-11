So läuft der Corona-Schnelltest bei Rot-Weiß Oberhausen

Am Ende muss bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen immer Andreas Münker ran. Der Physiotherapeut ist bei Verletzungen und Wehwehchen der letzte Mann und arbeitet eng mit dem Ärzteteam der Kleeblätter zusammen. So auch bei den Corona-Schnelltests, die er mit Beginn zum Spiel gegen RW Ahlen demnächst im Stadion Niederrhein vornehmen wird.

Zunächst hieß es, dass die neudefinierte Profi-Spielklasse Regionalliga West nicht testen würde. Das brachte ordentlich Entrüstung, wie hier mit Verantwortung für die Gesundheit der Spieler, ihrer Familien und sonstigen Kontaktpersonen umgegangen werde. Also befand der Westdeutsche Fußball-Verband als Träger der Regionalliga, schnell geläutert: Es wird getestet. Bezahlen müssen natürlich die Vereine.

Test an knapp 40 Personen

Verantwortungsvolle Aufgabe: Andreas Münker nimmt bei RWO die Corona-Schnelltests vor. Foto: Voss

Bei RWO ist es der Haudegen an der Massagebank, seit einem Vierteljahrhundert bei den Rot-Weißen , der diese verantwortungsvolle Arbeit übernimmt. Münker: „Und zwar mit 100-prozentiger Sorgfalt.“ Mit allen Regionalliga-Kollegen wurde er dafür im Institut des Kölner Facharztes und Allgemein-Mediziners Prof. Dr. Thomas Kurscheid ausgebildet. In einem Seminar wurde den Physios gezeigt, wie sie den Antigen-Schnelltest durchführen. Der ist gewissermaßen die Light-Version des umfangreicheren PCR-Tests , aber auch schon sehr sicher in der Diagnose.

Zunächst ist es wichtig, dass Münker geschützt ist. Denn er soll in der Regel zwei Tage vor dem jeweiligen Spiel den Test an knapp 40 Personen durchführen. Bis zu 28 Spieler, vier Trainer, drei Physios, zwei Betreuer und ein Sportlicher Leiter sowie bei Auswärtsfahrten der Busfahrer werden in diesem Rhythmus getestet. Münker hat dafür einen kleinen Raum im Stadion Niederrhein eingerichtet und zeigt seine Arbeitskleidung: komplette Schutzausrüstung am Körper, FFP2-Maske sowie ein Plexiglas-Gesichtsschutz nebst Einmalhandschuhen sollen verhindern, dass er im Fall eines positiven Befundes sich ebenfalls etwas einfängt. Münker war schon immer Gold wert, jetzt muss er erst recht halten.

Beliebt wird er sich nicht machen, denn die Prozedur ist nicht schön. Er muss ein gut 20 Zentimeter langes Abstrich-Stäbchen mit einem borstenartigen Kopf durch die Nase der Testperson bis in den Rachenbereich schieben. Dort wird das Stäbchen mit Fingerspitzengefühl gedreht, Gewebe bleibt haften. Das wird manchem Tränen in die Augen treiben.

Ergebnis in 15 Minuten da

Alsdann entnimmt Münker den Stab und tunkt ihn in eine Flüssigkeit, von der er dann drei Tropfen auf einen Teststreifen gibt. Das funktioniert wie ein Schwangerschaftstest: positiv oder negativ wird mit einem Pfeil angezeigt. Wobei negativ im Corona-Fall die gute Nachricht ist. Das Ergebnis ist in 15 Minuten da, die Antigen-Schnelltests des Herstellers Roche sollen eine Genauigkeit von nahezu 100 Prozent haben.

Sollte ein positiver Befund auftreten, kommen die Vereinsdoktoren ins Spiel. Bei Volker Röttgen , Lutz Siewer t oder Udo Frädrich würde dann der aufwendigere (und teurere, 79 Euro) PCR-Test vorgenommen, um die Diagnose zu bestätigen oder zu entkräften. Hat der Spieler Glück, kehrt er zurück zum Team. Hat er Pech, beginnt die häusliche Quarantäne.

Münker: „So bekommt man dann zwei Tage vor einem Spiel Sicherheit und kann das Sportliche auf den Weg bringen.“ Will heißen: Spielorganisation, Stadionbetrieb, An -und Abreise organisieren und das ganze Prozedere, das zu einem Fußballspiel gehört. Es sei denn, es treten wie beim Bundesligisten Hoffenheim gleich sechs Fälle auf, dann ist die Mannschaft nicht spielfähig.

„RWO hat bis Weihnachten erst einmal 500 Tests bestellt“

Je nach Intensität der Spieler kann natürlich auch häufiger getestet werden, bei englischen Wochen etwa. Oder wenn Spieler von sich aus glauben, Symptome zu haben und auf Nummer sicher gehen wollen. Münker: „RWO hat bis Weihnachten erst einmal 500 Tests bestellt.“

Da kommt schon einiges zusammen, denn den Test setzt Jörg Groth, der sich um die kaufmännische Seite kümmert, mit 10,20 Euro pro Test an. Da mögen 500 bis Weihnachten und runde 5000 Euro für einen Verein ohne Einnahmen schon eine Hausnummer sein. „Aber wenn im neuen Jahr die ganze Saison durchgetestet werden muss, geht das noch richtig ins Geld“, sagt Münker.