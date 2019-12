Die KTTO-Nachwuchsturner beim ZAG-Cup in Hannover (v.l.) Alexander Goßrau, Trainer Sydnee Ingendorn und Paul Schneimann.

Oberhausen. Paul Schneimann und Alexander Goßrau starteten erfolgreich für das KTTO beim ZAG-Cup in Hannover.

Silber für Paul Schneimann und Alexander Goßrau

„Endlich dürfen wir auch wieder ran“, dachten sich die zwei Nachwuchshoffnungen des Kunstturnteams Oberhausen im TC Sterkrade 69. Nach so vielen Wochen, in denen die Bundesligaturner mit ihrem Meistertitel in der 3. Bundesliga für viel Motivation gesorgt hatten, griffen Paul Schneimann und Alexander Goßrau wieder ins Wettkampfgeschehen ein.

Der internationale ZAG-Cup stellte hier zum Jahresende eine gute Möglichkeit dar, die gelernten Inhalte unter Wettkampfbedingungen zu testen und einen Fahrplan für das kommende Jahr aufzuzeigen.

Mit einem fehlerfreien Wettkampf zeigten die beiden Oberhausener einen starken Sechskampf und behaupteten sich unter anderem gegen Turner aus den Niederlanden und Südafrika. Das Besondere und gleichzeitig Kuriose an dem Ergebnis war am Ende, dass beide Oberhausener Turner trotz verschiedener Altersklassen auf das gleiche Ergebnis von 64,8 Punkte kamen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes – Punktlandung.

Starke Punktzahl für beide KTTO-Talente

Diese starke Punktzahl reicht am Ende für beide, um in ihren Altersklassen Silber zu gewinnen. „Beide haben einen sehr guten Wettkampf geturnt. Es zeigte sich deutlich, dass einen nur Übungen nach vorne bringen, die man beherrscht. Sauberkeit vor Schwierigkeit hat sich hier wieder ausgezahlt“, war Trainer Sydnee Ingendorn sehr zufrieden mit seinen Schützlingen.

Sowohl Paul Schneimann als auch Alexander Goßrau werden ihren Jahresabschluss Sonntag beim traditionellen Juniors-Cup in der Halle der Heinrich-Böll-Gesamtschule feiern. Bei den Stadt- und Verbandsmeisterschaften werden Jungen und Mädchen des Verbandes beide einen Vierkampfturnen. „Das wird wieder ein toller Jahresabschluss mit tollen Leistungen. Selten kann man in einem Wettkampf Turner von fünf bis 17 Jahren, sowie Jungen und Mädchen gleichzeitig sehen. Das macht den Charme aus“, freut sich Ingendorn auf den Abschluss in eigener Halle, wo vor zwei Wochen vor ausverkauftem Haus das Aufstiegsfinale ausgetragen wurde.