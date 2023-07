Siegfried Reske rettet Oberhausener BSC-Bilanz

Oberhausen. Der Bogensportclub Oberhausen entsendet fünf Vetreter:innen zur RSB-Landesmeisterschaft nach Düren - mit unterschiedlichen Erfolgsbilanzen.

Wieder ein wichtiges Event im Bogensport: Die Landesverbandsmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes (RSB) startete in Düren – ein Großereignis, zu dem rund 340 Akteur:innen antraten. Auch vom BSC Oberhausen hatten sich einige Schütz:innen qualifiziert. Leider war letztendlich knapp die Hälfte durch Krankheit oder Beruf verhindert, so dass nur fünf Sportler:innen antreten konnten, um den Verein zu vertreten. Sie taten das würdig – wenn auch nicht so erfolgreich wie in vergangenen Jahren.

In Düren – bei Regenschauern und böigem Wind – wurde sehr deutlich, wie unterschiedlich die verschiedenen rheinischen Vereine die Pandemiezeit überstanden hatten. Vereine aus großen, solventen Städten mit guten Trainingsstätten Indoor und Outdoor (wie etwa der KKB Köln) konnten mit vielen siegreichen Sportler:innen punkten. Beim BSC wurde deutlich, dass hier das alte Leistungsniveau noch nicht wieder erreicht ist: Bogensport ist eben eine Sportart mit Langzeiteffekt und die Trainingsmöglichkeiten waren in den letzten Jahren teilweise extrem schwierig.

Nur ein Podestplatz für den BSC Oberhausen

So gab es diesmal nur einen Podestplatz für den BSC: Siegfried Reske erschoss sich den Vizetitel in der Compound-Senioren-Klasse. Er zauberte nach einer schwierigen persönlichen Lebensphase hervorragende 633 Ringe auf die Scheibe und hielt damit seinen Verfolger mit 26 Ringen auf Abstand.

Auch die Leistung der anderen angetretenen BSCO-Schütz:innen war gut, reichte aber leider dann nur fürs Mittelfeld. Dirk Bölling schoss sein bestes Ergebnis (641 Ringe) bei einer Landesmeisterschaft und erreichte damit Platz sieben unter den Compound Masters.

Bei den Recurvern schoss Rainer Wedrich sein bestes Ergebnis mit 573 Ringen auf 50m in der Seniorenklasse. Er landete damit immerhin im obersten Drittel auf Platz acht. Oliver Ross hatte wie immer das Pech, in der leistungsstärksten Recurve-Master-Klasse antreten zu müssen. Nach dem ersten Durchgang lag er mit 309 Ringen auf einem aussichtsreichen vierten Platz. Leider konnte er das ganz hohe Level im zweiten Durchgang nicht durchhalten, hielt aber mit 592 Ringen einen guten achten Platz unter 46 Teilnehmern. Karin Brunner musste sich diesmal ebenfalls mit einem Platz im Mittelfeld zufriedengeben. Vor drei Wochen wurde sie im anderen Bogensportverband (BVNW) noch souverän Landesmeisterin mit 57 Ringen Vorsprung vor der Zweitplatzierten. Beim RSB musste sie sich für durchschnittlich gute 548 Ringe mit Platz zehn begnügen.

Aber: Auch wenn die mittelmäßigen Platzierungen dies nicht vermuten lassen, werden die geschossenen guten Ringzahlen bei einigen Schütz:innen des BSCO für die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften ausreichen.

