Sieg und Niederlage: Meister BCO leistet sich Schwächen

Oberhausen. Der Deutsche Poolbillard-Meister BCO unterliegt im eigenen Spiellokal einem Aufsteiger. Das tat trotz eines Sieges im ersten Spiel sehr weh.

Der BC Oberhausen ist schwach in die Bundesliga gestartet. Der Deutsche Meister im Poolbillard siegte an der Marktstraße gegen den PBC Joker Altstadt zwar 4:3, kassierte gegen den BV Brotdorf aber eine empfindliche 2:4-Niederlage. Nach der letzten gespielten Kugel am Sonntag war die Punkteausbeute sehr ernüchternd. Kapitän Andreas Roschkowsky war entsprechend gelaunt. BCO liegt nach dem erstem Wochenende nur auf Platz sechs der Bundesliga.

BCO musste kurzfristig umbauen, da Marc Bijsterbosch erkrankt absagte. So gingen um Kapitän Roschkowsky Stefan Nölle, Lars Kuckherm, Geronimo Rosa und Niels Feijen ins Rennen gegen Altstadt.

1. Runde, 14/1: Nölle – Sebastian Staab 55:125; 10-Ball Einzel: Kuckherm – Marco Dorenburg 6:8; 10-Ball Doppel: Roschkowsky/Feijen – Sebastian Ludwig/Ivan Galic 7:6.

1:2 nach Runde eins ließ noch alles offen

Ein 1:2 nach der Hinrunde ließ noch alles offen. Die beiden Veteranen des Teams lagen nach unnötigen leichten Fehlern zu Beginn des Doppels 0:4 und 1:5 zurück, entschieden aber so gerade eben das Spiel 7:6 für sich und verhinderten das 0:3.

2. Runde, 8-Ball: Roschkowsky – Galic 8:0; 9-Ball Einzel: Feijen – Ludwig 9:7; 9-Ball Doppel: Kuckherm/Rosa – Dorenburg/Staab 5:7.

Feijen und Roschkowsky holten durch ihre Siege den Ausgleich zum alles entscheidenden Shootout für einen zweiten Punkt.

Erklärung zum Ablauf: In diesem Modus treten jeweils 4 Spieler beider Mannschaften an und müssen abwechselnd die Objektkugel in ein Eckloch versenken. Bei erfolgreichem Stoß erhält die eigene Mannschaft einen Punkt, bei einem Fehler die gegnerische, gespielt wird insgesamt auf acht Punkte.

Andreas Roschkowsky hokte den Sieg gegen Altstadt

Nach zwischenzeitlichem 3:5 Rückstand kam es letztendlich zum alles entscheidenden Stoß bei 7:7. Der BCO-Kapitän versenkte die Objektkugel, Fans und Mitspieler feierten bereits, als die Weiße noch Richtung Mittelloch und an die Kante lief. 8:7 und ein zweiter Punkt für die Heimmannschaft.

Gut gelaunt ging es danach zum Vereinsfest über, bei dem sich viele Mitglieder unterhalten und kennenlernen konnten. Allen neuen Mitgliedern wurde bei den anstehenden Ehrungen gezeigt, welche Erfolge der BCO und seine Spieler aufzuweisen haben. Deutsche Meister und Platzierte, Europameister und Platzierte, ehemalige Weltmeister und selbstverständlich den aktuellen World Games Sieger Joshua Filler. Dessen Laudatio, gehalten vom 1. Vorsitzenden Svend Bohne, dauerte wegen der zahlreichen Erfolge ein wenig länger. Für die erste und zweite Mannschaft endete der Abend gegen 22 Uhr, um für den nächsten Tag wieder fit zu sein.

Gelungenes Vereinsfest nach dem Samstagsspiel

Dann stand für BCO die Partie gegen Brotdorf an.

1. Runde, 14/1: Nölle – Marco Spitzky 125:95; 10-Ball Einzel: Kuckherm – Sascha Rath 3:8; 10-Ball Doppel: Roschkowsky/Feijen – Maximilian Lechner/ Tim Görgen 7:4.

Nölle sorgte mit einer 81er Serie nach 44:95 Rückstand für das 2:1. Wegen dieser tollen Aufholjagd tauschte Roschkowsky Rosas Doppelpartner aus und belohnte Nölle mit einem zweiten Einsatz.

2. Runde, 8-Ball: Roschkowsky – Görgen 7:8; 9-Ball Einzel: Feijen – Lechner 8:9; 9-Ball Doppel: Nölle/Rosa – Rath/Spitzky 5:7.

Die Partien verliefen eng, am Ende aber hatte der Aufsteiger in allen dreien das bessere Ende für sich, da sich beim BCO die Fehler häuften. Eine empfindliche Niederlage.

Kapitän Roschkowsky: „Sprachlos bin ich selten, weiß aber nicht, wie ich das Wochenende zusammenfassen soll. Zuerst Marcs kurzfristiger Ausfall, notwendige Umstellungen in der Mannschaftsaufstellung, sehr gute Gegner, Drama und Freude sowie zum Abschluss ein Tal der Tränen. Es ist noch nichts verloren, aber nun müssen wir als Verfolger den Druck auf die Mannschaften über uns ausüben.“ “

