SFK-Trainer Lothar Hoppe: „Das ist kein Beinbruch“

Oberhausen. Während sich Arminia Klosterhardt in Emmerich die erste Saisonniederlage abholte, mussten sich auch die SFK-Frauen in Mülheim geschlagen geben.

In der Fußball-Landesliga haben die Frauen von Arminia Klosterhardt ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Dabei war beim 1:2 (0:1) bei Eintracht Emmerich mehr drin, wie Trainer Marco Richter berichtet. „Eine Punktteilung wäre das deutlich gerechtere Ergebnis gewesen. Doch in der Schlussphase hat Emmerich die paar Prozent mehr Willen gezeigt, um doch noch den Dreier einzufahren.“

Während die Arminia zwar die ersten 45 Minuten tonangebend war, gingen die Gastgeberinnen durch einen umstrittenen Foulelfmeter kurz vor der Pause in Führung (41.). Klosterhardt zeigte sich nach dem Seitenwechsel unbeeindruckt und markierte durch Rebecca Thumulla den verdienten Ausgleich (52.). In der Folge ließ die Richter-Elf allerdings weitere gute Chancen zum möglichen Siegtreffer liegen, was die Eintracht mit dem 2:1 acht Minuten vor dem Ende bestrafte. Richter: „Schade, aber mit sieben Punkten stehen wir dennoch weiterhin gut in der Tabelle dar. Uns wird dieser Rückschlag nicht aus der Bahn werfen.“

Frauen-Bezirksliga Mülheimer SV – SF Königshardt 2:1 (1:1): Auch die SFK-Frauen mussten die Heimreise ohne etwas Zählbares antreten. Gegen das bisherige Schlusslicht musste sich die Mannschaft des Trainerduo Lothar Hoppe und Ralf Hartmann mit 1:2 geschlagen geben. „Es war so einer dieser Tage, wo einfach nichts klappt“, so das Fazit. Dabei gingen die Königshardterinnen durch ein Eigentor der Gastgeberinnen in Front (19.), welches aber nicht die nötige Sicherheit gab.

Nach dem die Mülheimerinnen erst per Strafstoß ausglichen (40.), gelang 20 Minuten vor Ende der Siegtreffer. „Eigentlich war das ein Spiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte“, so Hoppe, dessen Team sich von der Pleite aber nicht unterkriegen lassen will. „Das ist kein Beinbruch. Aber uns muss eben von Woche zu Woche klar sein, dass uns nichts geschenkt wird.“