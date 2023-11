SFK II gegen Arminia: Abbruch in der Nachspielzeit!

Oberhausen. Sekunden vor dem Abpfiff wurde die Partie zwischen Königshardt II und Arminia Lirich beendet. Schiedsrichter sah sich bedroht.

„Das war ein geisteskrank geiles Fußballspiel!“ Timo Schmidt, Trainer der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Königshardt hatte Spaß an dem Auftritt seiner Jungs gegen den Tabellenzweiten Arminia Lirich. Der Haken an der Sache: Es gab kein Endergebnis! Schiedsrichter Patrick Steinmann brach die Partie Sekunden vor dem regulären Ende beim Stand von 3:3 (0:2) ab – er fühlte sich bedroht. Ein Liricher Spieler soll kurz vor dem Abpfiff einen Kopfstoß vorgetäuscht haben. Das ist damit der dritte Abbruch innerhalb von zwei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A...

Von vorne: Die Liricher traten so auf, wie man es von ihnen erwartet hatte und wurden ihrer Favoritenstellung absolut gerecht. Das sah auch Königshardt Trainer so: „Da gibt es keine zwei Meinungen. Die haben richtig abgeliefert“, so Timo Schmidt. Manuel Augenstein und Ben Pribbernow brachten die Arminia lukrativ in Front. „Das war okay, mehr aber auch nicht“, kommentierte Jens Szopinski den ersten Durchgang indes.

SFK II legte nach dem Wechsel deutlich zu

„In der Halbzeit habe ich das System gewechselt, das hat gefruchtet“, sah Schmidt fortan einen starken Auftritt seiner Jungs. Ahmed Oweis verkürzte für die SFK, ehe Augenstein auf 1:3 stellte. „Aber meine Truppe ist wirklich der absolute Wahnsinn“, schwärmte Schmidt von der vogelwilden Aufholjagd seiner Elf. Daniele Kowalski haute in der 89. Minute erst einen Freistoß in die Maschen, in der Nachspielzeit erzielte er dann das 3:3.

Dann wurde es leider noch wilder: „Wir hatten die Riesenchance auf den Siegtreffer, der Ball wird von der Linie geklärt und es gab Freistoß für uns“, erklärt Schmidt. „Was dann genau passiert ist, konnte ich nicht sehen, weil ich mit dem Coaching beschäftigt war.“ Dem musste sich Jens Szopinski anschließen: „Ich stand gefühlte 90 Meter entfernt und habe keine Ahnung, warum das Spiel abgebrochen worden ist.“ Offenbar wurde Schiri Steinmann aber von einem Liricher Spieler „bedroht“. Den vermeintlichen „Täter“ konnte (oder wollte) Szopinski nicht preis geben: „Ich kann dazu echt nichts sagen.“

Über den Grund des Spielabbruchs wird bei den Trainern gerätselt

Um beim Sportlichen zu bleiben: Szopinski war angefressen: „Das war die mit Abstand schlechteste Saisonleistung. Wir haben eine unerklärlich schlechte zweite Halbzeit gespielt.“ Wie die Partie gewertet wird, wird vom Spielbericht und der Spruchkammersitzung abhängen. Schmidt: „Wir haben so ein geiles Spiel und so eine tolle Aufholjagd gezeigt, es wäre echt bitter, wenn das nicht belohnt werden würde.

Erfreulicherweise gibt es in dieser Liga aber auch noch Spiele, die zu Ende gespielt werden können. Zum Beispiel das Nachbarschaftsduell zwischen Klosterhardt II und BV Osterfeld (2:0) oder auch das Spiel des Spitzenreiters Sterkrade 72 bei SWA II. Die Wojwod-Jungs ließen nichts anbrennen: 4:0! Die weiteren Ergebnisse von Sonntag: Post - Sarajevo 1:3, 1912 - VfR 2:2, Fuhlenbroch - RWO II 0:5, Rhenania - Safakspor 2:6.

