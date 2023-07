SF Königshardt II gehen „Gemeinsam für André“ in die Saison

Oberhausen. Der A-Ligist weiß seit der Krebserkrankung von Co-Trainer André Eitzer, dass Fußball nicht alles ist. Für ihn aber wollen sie alles geben

Wie nebensächlich Fußball sein kann, musste der A-Ligist Sportfreunde Königshardt II erfahren. Co-Trainer André Eitzer ereilte die Schockdiagnose Krebs – mit gerade 30 Jahren. Sein bester Kumpel seit Kindheitstagen, Coach Timo Schmidt, konnte es ebenso wie das kickende Personal und alle Freunde der SFK kaum glauben.

„Das ist ein Schock, das geht auch an der Mannschaft natürlich nicht spurlos vorbei“, so Schmidt. Da geriet in der Vorbereitung das Saisonziel Klassenerhalt in den Hintergrund. Aber die Sportfreunde rappelten sich auf, wollen ihrem „Co“ Kraft geben. Die gesamte Saison wird unter dem Motto „Gemeinsam für Andre“ laufen. „Die Jungs haben verstanden, dass es ein Privileg ist, gesund zu sein und Fußball spielen zu können. Wir sind enger zusammengerückt.“

Mannschaft und Trainer sind enger zusammengerückt

Nicht nur wegen der furchtbaren Nachricht verlief die Vorbereitung schleppend. „Natürlich macht so eine Diagnose etwas mit dem Umfeld. Aber wir haben auch viel ausprobiert. Dreikette, Viererkette. Ich habe auch viele Spieler auf verschiedene Positionen gestellt. Einfach um zu sehen, ob sie sich dort wohlfühlen. Dafür ist die Vorbereitung ja da.“

Zudem mussten mit Lucas Müntjes (Arminia Lirich), Maik Kusenberg, Julian Machai (beide GAS II), Moritz Berndsen (Sterkrade-Nord U19), Ahmed Oweis und Yannis Kahlke (beide reaktiviert) neue Spieler integriert werden. Auch die Neuen wissen jetzt, worum es (sportlich) in dieser Saison gehen wird: „Wie immer wollen wir alles daran setzen, die Klasse zu halten.“

Klassenerhalt sollte früher als zuletzt feststehen

Bis zum drittletzten Spieltag wie in der Vorsaison will er nicht warten. „Das zog sich wegen der vielen Absteiger. Wir wollen so schnell wie möglich sicher sein, um Planungssicherheit für danach zu haben“, sagt der Trainer. Dass das kein Selbstläufer wird, darauf hat er sich eingestellt. „Die Liga wird schwer“, prophezeit er. „Die Mannschaften haben mehr Qualität als zuletzt. Wir haben 15 Gegner, davon sind wir zehn bis zwölf Mal Außenseiter. Allerdings haben wir viele Derbys, darauf haben wir Bock.“

Im Vordergrund steht die Genesung von Andre Eitzer. „Wir hoffen, dass er es schnell schafft und werden alles tun, ihm die nötige Kraft zu geben.“ Gemeinsam für Andre – die SFK werden sich zerreißen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen