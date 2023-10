SF Königshardt freuen sich heute Abend auf SW Alstaden

Oberhausen. In der dritten Runde des Kreispokals kommt es zu der spannenden Begegnung SF Königshardt – SW Alstaden. Heute, 19.30 Uhr, am Pfälzer Graben.

Die Sportfreunde Königshardt und SW Alstaden stehen sich am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, in einem Duell der Bezirksliga-Klassengefährten am Pfälzer Graben gegenüber. Die vorletzte Partie der dritten Kreispokalrunde war vergangenen Donnerstag ausgefallen, weil das Flutlicht defekt war.

Jetzt fiebern beide dem packenden Treffen entgegen. SFK-Trainer Norman Seitz: „Wir wollen nach den enttäuschenden letzten Wochen in der Liga jetzt nun ein Highlight im Pokal genießen. das ist ein Spiel, auf das man sich freuen kann und genau das ist der Punkt, den ich auf jeden Fall bei meiner Mannschaft sehen möchte.“

Norman Seitz: „Alstaden ist Titelverteidiger und Favorit“

Alstaden sei als Titelverteidiger dieses Wettbewerbs sicher Favorit, doch die Sportfreunde wollen alles in die Waagschale werfen, um die nächste Runde zu erreichen.

Raphael Steinmetz (r.) im Niederrheinpokal-Spiel gegen den WSV. Der Spielertrainer hat es wieder geschafft, seine Jungs zu erden und versucht nun, in drei Wettbewerben erfolgreich zu sein. Heute im Kreispokal in Königshardt, dann in Meisterschaft und Niederrheinpokal. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Bei den Alstadenern war es im Prinzip genau anders herum. Die haben zwischenzeitlich nach dem Pokal-Knaller gegen den Wuppertaler SV die Bodenhaftung in der Liga verloren und waren drauf und dran, alle Chancen auf oben zu verdaddeln.

Dies ist nach dem 7:2 gegen SuS Dinslaken 09 erst einmal wieder gerade gebügelt, Spielertrainer Raphael Steinmetz hat seine Mannen wieder in der Spur. Auch wenn nächsten Mittwoch, 25. Oktober, gegen SSVg Velbert schon wieder ein Regionalligist in der Kuhle im Niederrheinpokal vorbei schaut, soll der Dreiklang mit den zwei Pokalwettbewerben und der Liga geschafft werden. Jetzt kitzelte der Spielertrainer seine Jungs zunächst damit, dass er auf der Bank Platz nahm und die mal machen ließ. Die verstanden das Signal und machten – den klaren Sieg gegen Dinslaken klar.

Raphael Steinmetz: „Wir werden die Belastung steuern und rotieren“

Steinmetz: „Wir sind in drei Wettbewerben und müssen daher die Belastung steuern. Wir arbeiten mit einem Physio und werden auch rotieren.“ Aber „mit der bisher besten Saisonleistung gegen SuS 09, denn da stimmte auch das Spiel gegen den Ball, bin ich zuversichtlich für die kommende anstrengende Woche.“,

So soll es heute am Pfälzer Graben weiter gehen, Spannung ist auf beiden Seiten garantiert.

Das letzte Spiel der dritten Kreispokalrunde bestreiten Arminia Lirich und Arminia Klosterhardt am 26. Oktober, 19.30 Uhr, im Käfig.

