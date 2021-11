Seriensieger Sessini und Arslan haben wieder zugeschlagen

Oberhausen. Sergio Sessini (Tbd. Osterfeld) und Yusuf Arslan (PSV Oberhausen) haben den Titel des Deutschen Meisters in der Nage-no-Kata verteidigt.

Während die Judokas des Turnerbund Osterfeld und Judo-Team Holten beim Heimkampftag in Turnierform der Landesliga antraten, die Osterfelder Damen zusammen mit DJK Adler Bottrop in der Verbandsliga Westfalen sich den dritten Platz erkämpften, sicherten sich Sergio Sessini (Tbd. Osterfeld) und Yusuf Arslan (PSV) den Titel des Deutschen Meisters in der Nage-no-Kata zum bereits 13. Mal.

Den Beginn machten die Frauen des Turnerbund Osterfeld, die gemeinsam mit der DJK Adler Bottrop in der Verbandsliga Westfalen antraten. Nach vier Kämpfen, wobei die Adler zweimal als Sieger von der Matte ging, erkämpften die Frauen sich einen sehr guten dritten Platz im ersten Jahr nach der Corona Pause.

Weiter ging es mit der Landesliga Düsseldorf der Männer, welche im Turniermodus und durch den Turnerbund Osterfeld ausgetragen wurde. Der Turnerbund Osterfeld ging dezimiert in die Liga und verlor seine ersten beiden Kämpfe im Pool A gegen den späteren Sieger Remscheider TV sowie PSV Essen jeweils mit 4:1. Die jeweiligen Siege für den Turnerbund erkämpften Stephen Kaubisch (+90 kg) gegen den Remscheid TV sowie Dominic Schmalz (-66 kg) gegen den PSV Essen. Im Platzierungskampf zeigten die Männer des Tbd. Osterfeld dann ein anderes Gesicht und gewannen nach motivierten Kämpfen 5:0 gegen den PSV Duisburg und belegten am Ende Rang 5.

Selbstvertrauen zurückgeholt

Die Kämpfe für sich entschieden Dominic Schmalz (-66 kg), Lukas Welzel (-90 kg), Luca Ingenfeld (-73 kg), Lars Ehresmann (-81 kg) und Stephen Kaubisch (+90 kg). Das JTH marschierte durch bis zum zweiten Platz und verlor erst im Finale gegen den Remscheider TV mit 2:3. Zuvor hatten wieder zu Selbstvertrauen gefundene Holtener in der Gruppenphase den Osterather TV 5:0 sowie den PSV Duisburg 4:1 klar geschlagen. Die Punkte für das JTH holten Finn Bittscheidt und Thilo Titze (-66 kg), Robin Ellerbrock und Michael Grieß (-90 kg), Denny Koppers (-73 kg), Cedric Siebert (-81 kg) sowie Nils Gnaudschun (+90 kg).

Im Halbfinale traf das JTH auf den PSV Essen. Auch diese Partie entschieden die Holtener mit Lars Hoffmann (-66 kg kampflos), Michael Grieß (-90 kg), Denny Koppers (-73 kg) sowie mit Cedric Siebert (-81 kg) deutlich für sich; lediglich im Kampf +90 kg musste sich das JTH hier zum 4:1 Endstand geschlagen geben.

„Bis hierhin war es die Pflicht, Remscheid war die Kür“

Im Finale wartete der Remscheider TV. „Bis hierhin war es die Pflicht, Remscheid war die Kür. Leider haben unsere Kämpfer -66 kg und -90 kg nie in ihren Kampf gefunden, Ceddys Niederlage -81 kg war knapp, aber korrekt. Insofern geht das 2:3 in Ordnung“, so JTH-Coach Ralf Najdowski.

Die zwei Final-Punkte sicherten sich Denny Koppers (-73 kg) sowie Nils Gnaudschun (+90 kg), der sich mit drei gewonnenen Kämpfen aus drei Begegnungen eindrucksvoll nach einer fünfjährigen Wettkampfabstinenz in Folge eines Kreuzbandrisses zurückgemeldet hat.

Den größten Erfolg gelang den Judokas bei der deutschen Judo-Katameisterschaft, bei der eine genau festgelegte Anzahl und Art von Würfen, Hebeln, Würge- oder Bodentechniken gezeigt werden muss. Aus Oberhausen starteten in der Wurf-Kata (Nage-no-Kata) Yusuf Arslan mit seinem Partner Sergio Sessini. Als mittlerweile zwölffache Deutsche Meister in dieser Kategorie wussten sie ihre Heimatstadt gut zu vertreten.

Mehr als 400 Punkte

Basierend auf ihrer bislang erarbeiteten Qualität mussten sie ihren Trainer Kalle Bartsch (PSV), der als Welt-Wertungsrichter und selbst zweifacher Deutscher Meister in der Nage-no-kata natürlich weiß, was man tun muss, nicht enttäuschen: Nach erfolgreicher Vorrunde holten sie sich im Finale (als einzige mit mehr als 400 Punkten) ihren dreizehnten Titel.

Ebenfalls bei der Deutschen Katameisterschaft traten der ID-Judoka (Sportler mit einer geistigen Beeinträchtigung) Andreas Gramsch (1. Budokan Hünxe) mit seiner Unified Partnerin Nina Völkel (PSV) an. Auch diese beiden verteidigten mit Abstand ihren Titel in der Nage-no-kata Inclusione. Dies gelang ihnen damit zum bereits vierten Mal in Folge.

