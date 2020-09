Schwimm-Stadtmeisterschaften: SGO und PSV mit Goldregen

Oberhausen. Unter Corona-Bedingungen fanden die Stadtmeisterschaften „Kurze Strecke“ im Hallenbad Oberhausen statt. Organisatorisch und sportlich ein Erfolg.

Unter Corona-Bedingungen fanden die Stadtmeisterschaften „Kurze Strecke“ im Hallenbad Oberhausen statt. Es bewährte sich das durch die Oberhausener Fachschaft Schwimmen erarbeitete Hygienekonzept im besonderen Maße. Die ausgearbeiteten Schutzmaßnahmen und Abläufe zum Infektionsschutz ließen sich in der Praxis ohne weiteres realisieren. Ein Verdienst der teilnehmenden Schwimmvereine, den freiwilligen Helfern, dem Bäderpersonal der OGM, den Verantwortlichen des Polizei-Sportvereins als Organisator und den vielen jungen und älteren Aktiven aus den Vereinen, die sich vorbildlich und ausnahmslos an die aufgestellten Regeln und vorgegebenen Strukturen gehalten hatten.

Zugleich war diese Stadtmeisterschaft die erste Schwimmsportveranstaltung seit Ende März, die in einem nordrhein-westfälischen Hallenbad ausgetragen wurde. So konnten sich die Teilnehmer nach langer Wettkampfpause endlich wieder einmal miteinander in einem Wettkampf messen. Dies taten die 130 gemeldeten Aktiven aus den Schwimmvereinen DJK Delphin Osterfeld, SG Oberhausen und PSV Oberhausen und gingen mit 908 Meldungen an den Start.

Keine Staffelwettbewerbe

Auch in Zeiten von Corona war der Wettkampfgedanke bei den zahlreichen Schwimmern im Hallenbad Oberhausen ungebrochen. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Da die Staffelwettbewerbe ausfallen mussten, ging es in den verschiedenen Altersklassen um Platzierungen in den Einzelwettbewerben über die Lagen Schmetterling, Rücken, Brust, Kraul und Lagen über die 50 Meter und 100 Meter Strecken sowie 100 und 200 Meter Lagen. Hier sicherten sich die SGO insgesamt 90-mal Gold, 95-mal Silber und 76-mal Bronze. Die PSV-Aktiven erreichten 90-mal Gold, 69-mal Silber und 65-mal Bronze. Die Schwimmer des DJK Delphin Osterfeld holten 13-mal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Die Stadtmeistertitel:

50m Schmetterling: Clara Engelmann Nunez (PSV, 33,93 Sek.) und Joshua Tillmann (DJK, 27,68 sec.); 100m Schmetterling: Clara Engelmann Nunez (PSV, 1:15,94 min.) und Jonas Reichel (SGO in 59,45 sec.); 50m Rücken: Svenja Terbeek (SGO, 33,24 sec.) und Joshua Tillmann (DJK, 30,15 sec.); 100m Rücken: Svenja Terbeek (SGO, 1:13,77 min.) und Jannik Löchte (SGO, 1:01,30 min.); 50m Brust: Lena Wachler (SGO, 37,77 sec.) und Andre Plasil (SGO, 34,49 sec.); 100m Brust: Lene Wachler (SGO, 1:20,29 min.) und Jonas Reichel (SGO, 1:09,57 min.); 50m Freistil: Anja Krohm (SGO, 29,00 sec.) und Joshua Tillmann (DJK, 25,90 sec.); 100m Freistil: Svenja Terbeek (SGO, 1:03,48 min.) und Jannik Löchte (SGO, 54,97 sec.); 100m Lagen: Clara Engelmann Nunez (PSV, 1:14,50 min.) und Jonas Reichel (SGO, 1:00,76 min.); 200m Lagen: Clara Engelmann Nunez (PSV, 2:37,62 min.) und Jannik Löchte (SGO, 2:15,86 min.).

Mit jeweils drei Siegen waren Svenja Terbeek (2000), Jonas Reichel (2000) und Jannik Löchte (1999) von der SG Oberhausen die eifrigsten Titelsammler. Für die DJK Delphin Osterfeld sammelte Joshua Tillmann (2004) ebenfalls drei Titel. Mit vier Titeln sammelte Clara Engelmann Nunez (2005) vom PSV die meisten Stadtmeistertitel.

Zehnmal Gold für Birk und Krohm

Folgende Sportler belohnten sich auf allen gemeldeten Strecken mit der Goldmedaille: Joshua Tillmann (Jahrgang: 2004, DJK) 9-mal Gold, Felix Birk (2012, PSV) 7-mal Gold, Felix Dumrauf (2011, PSV) 9-mal Gold, Moritz Birk (2008, PSV) 10-mal Gold, Nils Engelmann Nunez (2007, PSV) 10-mal Gold, Anja Krohm (2004, SGO) 9-mal Gold, Svenja Terbeek (2000, SGO) 7-mal Gold. Zudem wurde in der Altersklasse 8 und 9 über die 50m Freistil, 50m Brust und 50m Rücken und in den Altersklassen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Jahre und älter über die Strecken 100m Freistil sowie Brust, Rücken, Schmetterling und Lagen der Siegerpokal vergeben.

Der Pfeil zeigt die Richtung an: Das ausgearbeitete Hygiene- und Abstandskonzept ging bei der Stadtmeisterschaft auf. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Hier wurden die geschwommenen Zeiten in den Strecken mit der DSV-Leistungstabelle abgeglichen und addiert. Die Aktiven mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Siegerpokal.

So gingen die Siegerpokale in der AK 08 an Amelie Jonas (Jahrgang 2012, PSV) und Felix Birk (2012, PSV) sowie in der AK 09 an Helena Bielitzki (2011, PSV) und Felix Dumrauf (2011, PSV). Weiterhin siegte in der AK 10 Emma Alferding (2010, PSV) und Julian Marquardt (2010, SGO), in der AK 11 Nele Göbel (2009, SGO) und Aleksey Krohm (2009, SGO), in der AK 12 Lena Mackowski (2008, PSV) und Moritz Birk (2008, PSV), in der AK 13 Alena Krohm (2007, SGO) und Nils Engelmann Nunez (2007, PSV), in der AK 14 Lene Wachler (2006, SGO), in der AK 15 Clara Engelmann Nunez (2005, PSV), in der AK 16 Joshua Tillmann (DJK) und in der AK 17 und älter Jannik Löchte (1999, SGO).

Damit sicherte sich von insgesamt 16 Entscheidungen die SG Oberhausen sechs Siegerpokale, der PSV gewann neun und der DJK gewann einen Siegerpokal.