Schmidt: „Warum dürfen Trainer keine Einzelstunden geben?“

Oberhausen. Nicht nur der TCB-Vorsitzende Hartmut Schmidt rätselt über Corona-Regeln in der kontaktfreien Sportart Tennis. Vielen geht das zu weit.

Im Frühjahr beim ersten Lockdown hatte Hartmut Schmidt wenig Verständnis, dass Tennis komplett aussetzen musste. Jetzt hat der Vorsitzende des TC Babcock gar kein Verständnis mehr dafür, warum auf der Anlage am Kiwittenberg und im Land insgesamt der kontaktlose Sport dermaßen stark eingeschränkt wird.

Nur noch Kopfschütteln übrig

„Ich habe dafür nur noch Kopfschütteln übrig“ sagt er zu den Regeln der Corona-Schutzverordnung und gibt Beispiele an: „In der Schule dürfen 30 Kinder mit Lehrern im Sport zusammen sein, im Verein danach ist das alles verboten“, versteht er die komplette Stilllegung von Amateur- und Freizeitsport nicht.

Genau so wenig erscheinen ihm andere Regelungen sinnig: So dürfen im Golf zwei Menschen aus verschiedenen Haushalten zusammen spielen oder sogar zehn gemeinsam, wenn sie aus einem Haushalt stammen. „Starke Sache, wie die Golfer sich das in die Regeln haben reinschreiben lassen.“

„Warum ist draußen nur Einzel erlaubt?“

Wobei er nichts gegen Golfer hat, sondern vielmehr unlogische Regeln. „Dass die Traglufthalle unseres Vereins geschlossen ist, kann ich ja noch fast verstehen.“ Aber nicht, dass auf den drei Ganzjahres-Plätzen des TC Babcock nur Einzel erlaubt sind. Der Kabarettist Dieter Nuhr machte sich kürzlich explizit über die seltsamen Regeln fürs Tennis lustig: „Da müsste man schon übers Netz springen und seinem Gegenüber die Zunge in den Hals stecken, um sich anzustecken.“

Erlaubt sind nämlich nur Einzel unter Einhaltung der seit dem Frühjahr sattsam bekannten Regeln. „Wir halten uns ja dran“, sagt Schmidt, „Abstand, keine Gastronomie, kein Duschen, nur kurze Aufenthalte auf der Anlage.“

Trainer dürfen keine Einzelstunde geben

Aber dass beispielsweise Trainer keine Einzelstunden geben dürfen, das wiederum, will ihm nun wieder überhaupt nicht einleuchten Was eben auch erklärt, dass die Verbände die Klage eines privaten Betreibers und Tennislehrers unterstützen (siehe Meldung oben).

Wer beim TC Babcock Tennis spielen will, kann dies auf drei Plätzen unter Flutlicht bis 22 Uhr tun. Termine und Buchungen über die Vereinsseite.