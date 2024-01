Schiris aus dem Kreis 10 wollen den Pokal stemmen

Oberhausen/Bottrop Im Vorjahr war es Platz zwei, jetzt soll der Masters-Titel her. Auch um Coach Jürgen Skoda in dessen letztem Turnier zu verabschieden

Es ist wieder soweit: Das alljährliche Schiedsrichter-Hallenmasters des Fußballverbands Niederrhein (FVN) steht an und die Unparteiischen des Kreises Oberhausen/Bottrop tauschen wieder ihre Pfeife sowie Karten gegen Hallenfußballschuhe und treten selbst gegen den Ball.

Nach dem zweiten Platz als Gastgeber im vergangenen Jahr ist dieses Mal der Kreis Essen der Ausrichter. Nun soll nach dem Titelgewinn 2019 gerne wieder der Pokal in die Höhe gestemmt werden – doch die anderen Kreise haben da ein kleines Wörtchen mitzureden. Titelverteidiger ist Remscheid.

Jürgen Skoda hat mit dem Kreis 10 eine schwere Gruppe erwischt

Trainer der Truppe ist Jürgen Skoda. „Unser Ziel ist wie immer, erst einmal das Viertelfinale zu erreichen, dann können wir weiterschauen. Wir haben eine schwere Gruppe mit vielen Favoriten erwischt“, gibt der Coach zu Protokoll und spricht sogar von einer „Todesgruppe“. So sind dort unter anderem die Teams aus Solingen, Wuppertal/Niederberg und der Titelverteidiger zu finden.

Doch Skoda bleibt optimistisch: „Man weiß nie, was in den Spielen auf einen zukommt und was bei den anderen Kreisen so passiert ist.“ Will heißen: Ob die sonst gut aufgestellten Kader sich verändert haben, sieht man meist erst am Spieltag in der Halle.

Das trifft auch auf seine Truppe zu, da auch der Coach personelle Änderungen verkraften muss. „Einer darf nicht, zwei gute Spieler sind keine Unparteiischen mehr, einer verzichtet wegen seiner laufenden Beobachtung auf einen Einsatz, einer fährt am nächsten Tag in den Urlaub“, zählt Skoda die Ausfälle auf. „Wir haben aber genügend Leute dabei und können wieder eine schlagfertige Truppe aufstellen.“

Jedoch haben die verbliebenen Akteure ihre eigenen Fußballkünste in den vergangenen Monaten deutlich weniger trainiert, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das eigentlich fast wöchentliche Hallentraining fiel mangels personeller Beteiligung oft aus, das Team ist dementsprechend nicht eingespielt. Zur Erinnerung: Es wird nach Futsal-Regeln gekickt, Banden fehlen hierbei beispielsweise.

2023 trotz vieler Verletzter gut platziert

Der Linienchef in der Halle hofft trotzdem auf den nötigen Ehrgeiz seiner Akteure. „2023 hatten wir im Turnier viele Verletzte und haben trotzdem einen beachtlichen Erfolg feiern können und den Kreis gut vertreten“, erinnert sich der 61-Jährige. „Ich hoffe, alle streben genauso nach Erfolg wie ich und achten auf die taktischen Vorgaben. Ich sehe uns auf einem guten Weg, wenn das umgesetzt wird.“

Seine Gefühlslage beim Turnier in Essen wird diesmal dennoch etwas anders sein – schließlich wird es als Chefcoach der Schiri-Truppe sein letztes Hallenmasters. „Ich mache das nun seit über 20 Jahren, damals bin ich in die Fußstapfen von Dieter Wilms getreten. Im nächsten Jahr wird es mal Zeit, dass die jüngere Generation das Ruder übernimmt“, kündigt Skoda an.

Nachfolger für Jürgen Skoda ist noch offen

Einige seiner Schiedsrichterkollegen sind seit vielen Jahren als Co-Trainer oder Betreuer dabei und damit Stammgäste beim jährlichen Turnier, bei dem auch nun wieder am Samstagabend auf der traditionellen Players Night standesgemäß gefeiert wird.

Jürgen Skoda, hier bei der Bottroper Hallenstadtmeisterschaft, hört jetzt als Coach der Kreis-Schiris auf. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Ich werde auch weiterhin zu den Hallenmasters fahren. Dann halt nur noch als Zuschauer, um das Team zu unterstützen“, blickt Jürgen Skoda voraus. Wer der Nachfolger wird, ist noch unklar. Fest steht jedoch: Ein Titel zum Abschied auf der Trainerbank wäre etwas, was ihn sehr glücklich machen würde. (Marcel Gruteser)

