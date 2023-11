Schendzielorz zum 1:0: „Feucht, dreckig, Derby-Sieg!“

Sascha Möllmann (links) gegen Arminias David Pribbernow sah in einem ansonsten fairen Spiel wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Oberhausen. In der Fußball-Kreisliga A: VfR 08 gewinnt 1:0 beim Post SV, Lirich und FC 72 dazu allein auf weiter Flur.

Mauro Basello hatte am Freitag im Spieltagsgespräch noch geäußert: „Hoffentlich bleibt es trocken.“ Tat es nicht. Und wie begossene Pudel verließen seine Spieler auch den Platz. Der Post SV unterlag im Ost-Derby mit 0:1 (0:0) und der Coach ärgerte sich: „Ich bin enttäuscht. Wir haben unser Spiel nicht durchdrücken können. Keine Ahnung, ob das am Wetter lag“, verlor er seinen Humor dennoch nicht. VfR-Coach Paul Schendzielorz war nach dem fünften Sieg in Folge selbstverständlich zufrieden: „So ein dreckiges 1:0 muss auch mal sein. Und im Derby schmeckt das umso besser.“

Spielerisch war aber auch der VfR-Coach wenig angetan von dem Auftritt seiner Mannschaft. „Das ging hier nur über den Kampf und über die Mentalität. Feucht, dreckig, Derby eben. Vor einigen Wochen hätten wir das sicher nicht gewonnen. Aber mit unserem Lauf hat man dann auch das entsprechende Glück.“

VfR 08 freut sich über fünf Siege in Serie

Nach dem Treffer durch Enrico Manske nach etwa einer Stunde, versuchte Basello in der Schlussphase noch einmal alles. „Ich habe alles nach vorne geworfen, aber VfR hat auch sehr gut verteidigt.“ Eine wirklich dicke Gelegenheit bekamen die Postler daher nicht.

Einen souveränen Sieg feierte Arminia Lirich im Spitzenspiel beim SC 20 II. Durch das 3:1 (0:0) haben die Liricher den Abstand auf die Knappen vergrößert und somit dafür gesorgt, dass der Aufstieg wohl nur zwischen Sterkrade 72 (Sieg in Fuhlenbrock) und eben der Arminia ausgemacht wird.

Daran wollte Jens Szopinski jedoch keinen Gedanken verschwenden, vielmehr freute sich der Coach über eine ansprechende Leistung seiner Schützlinge. „Der Sieg ist absolut verdient, weil wir diszipliniert, sowohl taktisch als auch spielerisch, agiert haben“, fasste Lirichs Linienchef zusammen.

Die Rot-Weißen mussten dabei allerdings Geduld aufbringen, denn die erste Halbzeit war ein eher zähes Ding. Auf beiden Seiten waren Chancen Mangelware, das Geschehen spielte sich größtenteils zwischen den Strafräumen ab.

Lirich hat nach der Pause Fahrt aufgenommen

„Nach der Pause haben wir dann aber Fahrt aufgenommen“, so Szopinski. Der schnelle Treffer von Dennis Bartsch (49.) ebnete der Arminia den Weg, Manuel Augenstein und Julian Mali erhöhten schließlich. Der SC 20 konnte durch Manuel Knobloch nur noch verkürzen, hatte aber ansonsten nicht viel zu bestellen. Sascha Möllmann sah in einer ansonsten fairen Partie wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte.

Eine Premiere feierte übrigens der BV Osterfeld: Die Jungs von Tuncay Aksoy holten beim 2:2 bei Rhenania Bottrop II ihren ersten Saisonpunkt! Okay Özkan und Yunus Yildiz glichen jeweils aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen