SC Buschhausen 1912 will an seine Dutzend-Gala anknüpfen

Oberhausen. Fußball-A-Ligist SC Buschhausen 1912 erwartet am Mittwoch die SG Osterfeld. Arminia Lirich II empfängt Post SV.

In der Fußball-Kreisliga A empfängt der SC Buschhausen 1912 nach seiner Dutzend-Gala gegen die Reserve von Sterkrade 06/07 am Sonntag bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr die SG Osterfeld. „Mit der SGO erwartet uns ein unangenehmer Gegner“, weiß SCB-Trainer Sven Adamietz. „Aber wenn wir da weitermachen, wo wir Sonntag aufgehört haben, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel für uns entscheiden werden.“

Bei den Gästen läuft es noch nicht ganz rund, daher hat man am Sonntag bei einem Frühstück die Situation diskutiert. Tenor: „Unabhängig vom Spiel und Ergebnis gegen Buschhausen sind wir fest davon überzeugt, dass sich die Einstellung der Spieler positiv geändert hat“, plaudert Serkan Dogan aus dem Nähkästchen. „Wir wissen, dass wir stark sind und spielerisch in der oberen Tabellenhälfte sein müssten. Da fehlt halt nur die Serie. Die möchten wir jetzt gerne starten“, so Dogan, der einen Neuzugang ins Rennen schicken wird. „Einen Namen verrate ich noch nicht.“

Arminia Lirich II –

Post SV Mittwoch, 20 Uhr

„Nachdem wir uns am Sonntag sehr gut verkauft haben, sehen wir dem weiteren Saisonverlauf positiv entgegen“, sagt Arminias Coach Thorsten Schrader. „Gegen Post werden wir weiter an uns arbeiten. Wenn wir es schaffen, uns für unsere Mühen auch zu belohnen, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Vielleicht springt ja sogar etwas Zählbares dabei heraus“, hofft Schrader auf die ersten Punkte.

Post-Trainer Rene Langer erwartet „einen Gegner auf Augenhöhe, den wir schlagen können“. Allerdings warnt er: „Wir werden die Liricher keinesfalls unterschätzen. Ich erwarte von meiner Mannschaft volle Konzentration.“