SC Buschhausen 1912 tanzt gern auf zwei Hochzeiten

Oberhausen. Nach längerer Pause geht es beim SC 1912 nun doppelt rund. Samstag wird’s international, Sonntag steht die Meisterschaft an.

„Das wird ein ordentliches Brett“, erklärt Teamchef Michael Lange. Für den Tischtennis-Drittligisten SC 1912 stehen in den kommenden zwei Wochen vier Spiele auf dem Programm. Samstag steht das Intercup-Viertelfinale gegen UTTC Raiffeisen Kennelbach (16 Uhr) an, Sonntag das Ligaduell mit Hannover 96 (14 Uhr, beide Halle Lindnerstraße. Die Woche darauf geht es zweimal zu Auswärtsfahrten in den hohen Norden gegen den SV Siek und TSV Schwarzenbek.

„Da schlagen, ehrlich gesagt, zwei Herzen in meiner Brust“, will sich Lange nicht entscheiden, was ihm lieber wäre. „Ich würde gerne ins Halbfinale kommen, aber der Fokus liegt auf der Liga. Da brauchen wir den Sieg gegen Hannover und dann gucken wir auch nicht mehr nach unten.“

An beiden Tagen mit fünf Spielern an der Platte

Aus diesem Grund werden die Zwölfer auch zu fünft an beiden Spielen an die Platte gehen. Michael Servaty und Genia Milchin bilden das obere Duo, Christian Strack, Manuel Kupfer und Tom Mykietyn komplettieren den Kader. „Tom ist voll im Training und will sich zeigen“, verspricht Lange. Ob und wen Trainer Matthias Augstein ins Rennen schickt, wird wohl spontan entschieden werden müssen.

Strack verletzte sich vergangenes Jahr schwer, Kupfer laborierte zwei Jahre an einer Schulterverletzung, Milchin hatte zum Saisonstart Rückenprobleme. „Wir müssen ein Auge drauf haben.“

Die Chance, groß Kräfte zu sparen, wird es am Samstag wohl kaum geben. Der österreichische Erstligist lässt sich personell nicht in die Karten schauen. „Wir gehen erst mal von der besten Aufstellung aus“, erwartet Lange die volle Kapelle.

Erstligist kommt mit bester Aufstellung

Spitzenspieler Miro Sklensky wird eine schwer zu knackende Nuss sein, an denen sich insbesondere Servaty und Milchin jedoch am liebsten messen. An zwei wird mit Istvan Toth ein Linkshänder erwartet, der mehr als 30 Profi-Jahre aufweist. Maxime Dieudonné ist der 19-jährige Nachwuchsspieler, der noch Erfahrungen sammeln muss. Pavel Weinstein ist nach zwei Jahren in Buschhausen noch bestens bekannt. „Auf dem Papier ist Kennelbach leicht favorisiert, aber mit den Zuschauern im Rücken ist mein Tipp: 4:3 für Buschhausen!“

Nach dem – so getippten – Halbfinaleinzug kann nicht lange gefeiert werden, Sonntag sieht man sich an gleicher Stelle. „Hannover wird wohl ersatzgeschwächt antreten“, verrät Lange. Oben sind Carlo Rossi und Maximilian Dierks dabei, aber im neuen Jahr alles andere als gut gestartet. Die nominelle Nummer drei Dominik Jonack fehlt verletzt, Heye Koepke ist durch ein Turnier verhindert.

Hannover in großen Nöten

Richard Hoffmann und Max Kulins durften in der dritten Liga bereits ran, konnten bisher den Bock aber auch nicht umstoßen. Dazu sei die Lücke im Etat „schon sehr groß“, wie Abteilungsleiter Hans Teille jüngst erklärte.

Meldeschluss für die 3. Liga ist der 15. März, doch Lange ist sich sicher: „Sie werden die Saison so oder so zu Ende bringen und nichts abschenken.“