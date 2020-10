SC Buschhausen 1912 ist zu Gast bei der Wundertüte

Oberhausen. Drittligist SC Buschhausen 1912 muss beim SV Siek und in Schwarzenbek antreten. Die Vorschau auf das Tischtennis-Wochenende in Oberhausen.

Wenn der SC Buschhausen 1912 am heutigen Freitag die lange Fahrt in den Norden antritt, um den ersten Sieg der noch frischen 3. Tischtennis-Bundesliga einzufahren, dann geht es auch darum, eine Serie zu brechen. Beim SV Siek und dem TSV Schwarzenbek sah die Mannschaft von Michael Lange bisher meist nicht so gut aus.

„Wenn wir jetzt aber leer ausgehen würden, dann ist der gute Start und das Unentschieden gegen Düsseldorf nichts wert“, weiß Lange und fordert daher Zählbares. Samstag 15 Uhr steht zunächst das Duell mit dem SV Siek an, bisher die große Wundertüte der Liga. Siek hat noch kein Spiel bestritten und will wegen der Reisebeschränkungen ihrer internationalen Spieler erst einmal gerne verlegen, was zu verlegen ist.

Lange dazu: „Ich kann das verstehen, aber wir müssen da auch an uns denken. Wir wollen nicht zwei Mal so weit fahren und so langsam auch mal in den Rhythmus kommen.“ Das bedeutet aber auch, dass es völlig unklar ist, ob Konstantin Chernov, Owen Cathcart, Rimas Lesiv und Matas Vilkas beim Gastgeber aufschlagen werden. Die zweite Mannschaft in der Regionalliga wäre sicherlich das erste Auffangbecken, die Bilanzen (insgesamt 2:10) der drei Topspieler aus den ersten beiden Regionalligaspielen würden dann allerdings auf wenig Spannung schließen lassen.

„Auf jeden Fall rotieren“

So sehr mit dem Gegner will man sich in Buschhausen allerdings nicht beschäftigen, Thomas Pellny musste gesundheitlich kürzer treten. Da der Coronatest allerdings negativ ausfiel, reist der volle Kader am Freitagnachmittag an. „Wir werden auch in jedem Fall rotieren“, will Lange die starken Leistungen von Manuel Kupfer aus dem Vorjahr honorieren.

Der Gegner am Sonntag ist mit Schwarzenbek deutlich besser einzuschätzen: „Es ist eine eingespielte Mannschaft mit Daniel Kleinert und Moritz und Frederik Spreckelsen.“ Dazu kommt Sören Wegner an Vier, Sascha Nimtz und Henrik Weber stehen alternativ noch zur Verfügung. Mit einer 3:5-Niederlage und einem 5:3-Sieg stehen die Gastgeber ausgeglichen in der Tabelle.

NRW-Liga

TT Team Bochum -

PSV Oberhausen So., 14 Uhr

Beide Teams stehen in der Tabelle direkt nebeneinander und wollen im Duell die Weichen lieber nach oben stellen, bevor die Luft zu den drei Abstiegsplätzen doch einmal zu knapp werden könnte. Die Bochumer konnten bisher nie in Bestbesetzung auflaufen und holten sich teilweise auch erfolgreiche Punktesammler aus der zweiten Mannschaft in die Duelle. Insbesondere oben müssen die Polizeisportler aber punkten, unten lief es für die Gastgeber bisher richtig gut.

Verbandsliga

TTV DJK Altenessen -

Post SVSa., 18.30 Uhr

Immerhin einen Zähler konnten die Postler schon einfahren und sind in der Nachbetrachtung auch mit dem Remis gegen die ebenfalls sieglosen Krefelder in der Vorwoche zufrieden. Altenessen ist da schon einen Schritt weiter und hat mit einem Sieg und zwei Remis noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Können Christian Gerlitz, Niklas Schroll und Falko Barth ihr erstes Erfolgserlebnis feiern, steigen die Chancen der Postler auf etwas Zählbares.

Landesliga

SC Buschhausen II -

PSV Oberhausen II Sa., 17.30 Uhr

Derby und Topspiel der Landesliga! Beide Teams sind noch ungeschlagen, die Gäste sogar noch ohne einen einzigen Punktverlust, obwohl sich die Bilanz der Zwölfer (29:19) und dem PSV (33:15) gar nicht so eklatant unterscheidet.

Ob die Buschhausener mit dem PSV gleichziehen können oder die ihrerseits mit dem fünften Sieg im fünften Spiel die Tabellenführung übernehmen, bleibt bis Samstag eine spannende Frage.