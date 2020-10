SC 20 verliert zu Hause in Überzahl gegen Sterkrade 06/07

Oberhausen. Denkwürdige Schlussphase in der Bezirksliga an der Mellinghofer Straße. Adler Osterfeld dreht das Spiel. BWO verliert weiter.

Denkwürdige Schlussphase im Derby der Fußball-Bezirksliga, am Ende unterlag der gastgebende SC 20 dem in Unterzahl spielenden Kontrahenten Sterkrade 06/07 mit 1:3 (0:0). Nach einigermaßen niveauarmen 45 Minuten sorgte Gerrit Kriegisch mit dem 1:0 für den Gast für etwas mehr Schwung auf dem Platz. „Danach hätten wir den Sack zumachen müssen“, fand 06/07-Trainer Lars Mühlbauer. So aber kam es zu einer turbulenten Schlussphase an der Mellinghofer Straße. David Möllmann glich per Strafstoß in der 87. Minute für die Gastgeber aus und nur eine Minute später flog der Sterkrader Artur Stankewizius vom Platz.

„Gegen zehn Mann haben wir uns dann richtig dösig angestellt“, ärgerte sich Spielclub-Coach Thorsten Möllmann über die ungestüme Spielweise seiner Truppe. Mühlbauer hingegen freute sich über die tolle Moral seiner Mannschaft, die per Strafstoß zum 2:1 durch Andre Scheffler kam. In der Nachspielzeit erhöhte dann Merih Copur per Konter zum 3:1-Sieg.

SF Königshardt –

VfB Bottrop 0:4 (0:3)

Unter dem Strich waren die Königshardter chancenlos gegen den Tabellenführer. „Das ist nicht unsere Kragenweite“, musste Trainer Richard Zander nach der Partie anerkennen. Gut 20 Minuten hielten die

Gastgeber gut dagegen, doch mit der Gästeführung per Elfmeter spielten die Bottroper ihre spielerische Überlegenheit weiter aus und erhöhten schon bis zur Pause auf 3:0. „Die Bottroper werden auch gegen die anderen ihre Punkte holen und aufsteigen, daher war das für uns ein Zusatzspiel“, so Zander, der direkt nach der Partie dies mit seiner Mannschaft besprach und den Blick sofort auf die kommenden Spiele richtete. „Das Team hat alles gegeben, aber Bottrop war einfach besser. Das muss man akzeptieren und das wird uns nicht runterziehen“, hakte er die Partie ab.

FC Bottrop –

BW Oberhausen 4:1 (1:0)

Lirichs Trainer Marko Schmidt war nach dem Anpfiff bedient. „Ich fühle mich total leer. Das muss ich erst einmal sacken lassen“, war er vom Auftritt seiner Mannschaft bei den zuvor ebenfalls noch sieglosen Bottropern tief enttäuscht. Bedingt durch einige kurzfristige Absagen fuhren gerade einmal zwölf Liricher nach Welheim. Nach Ampelkarte gegen Stanley Andrud und dem verletzungsbedingten Ausfall von Kosta Moraitis war die Ersatzbank schon vor der Pause leer. Das Anschlusstor zum 1:2 durch Burak Ocak hatte so nur statistischen Wert. „Bottrop hat mit seinen beschränkten fußballerischen Mitteln absolut verdient gewonnen, das sollte uns zu denken geben“, war für Schmidt der Sonntag gelaufen.

Adler Osterfeld –

GA Möllen 2:1 (0:1)

Kapitän Timo Pach erlöste die Osterfelder kurz vor dem Abpfiff mit seinem Kopfballtreffer zum hochverdienten Sieg, den auch die Gäste anerkannten. Den frühen Rückstand nach wenigen Minuten

schüttelten die Adler schnell ab und schon vor der Pause hätten sie klar führen müssen. Doch allein dreimal trafen sie nur das Aluminium. Auch nach dem Wechsel ließen sie nicht locker und der starke Leo Prinz schoss den längst fälligen Ausgleich. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen und bis zum Ende dominant gespielt“, war Trainer Udo Hauner stolz auf sein Team, das sich am Ende belohnte.

Fortuna Bottrop –

Arminia Klosterhardt II 2:0 (0:0)

Lukas Geers (r.) und Arminas Reserve (grün) unterlagen Fortuna. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Lange durften die Klosterhardter von einem Punkt bei den weiter verlustpunktfreien Fortunen träumen. „Wir haben etwas tiefer gestanden als zuletzt und wenig zugelassen“, so Trainer Christian Dahlbeck über die etwas veränderte Taktik. Nach etwa einer Stunde hatte sein Team Glück, dass ein Elfmeterpfiff ausblieb und danach hätten die Arminen sogar selber in Führung gehen können, scheiterten aber wieder einmal an ihrer mangelnden Durchschlagskraft. Zehn Minuten vor dem Ende brachte dann ein abgefälschter Schuss die Bottroper in Führung und ein schulmäßiger Konter kurz vor dem Ende sorgte dann für die endgültige Entscheidung. „Es war aber trotzdem unser bester Auftritt in dieser Saison, auf dem wir aufbauen können“, war Dahlbeck nicht allzu enttäuscht.