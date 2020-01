SC 20 und Arminia geraten aneinander: Polizei kam

Turbulenzen bei der Stadtmeisterschaft in der Jürissen-Halle in Oberhausen: Nach dem letzten Gruppenspiel zwischen dem SC 20 und Arminia Klosterhardt (2:1) gerieten die beiden Mannschaften in erhitzter Atmosphäre aneinander. Kurz darauf waren auch Zuschauer in die Schlägerei involviert. Zeitweilig befanden sich mehr Zuschauer auf dem Parkett als noch auf der Tribüne.

Die Polizei wurde alarmiert und erschien mit 50 Beamten. Das Gerangel hatte sich mittlerweile aus der Halle auf den Vorplatz bewegt und entspannte sich dort aber zusehends.

SC 20 noch weiter im Rennen

Ab diesem Zeitpunkt beruhigte sich das Geschehen weiter. Sportliche jedoch noch nicht. Zunächst disqualifizierte die Turnierleitung den SC 20 als vermeintlichen Auslöser der Streitigkeiten. Nach Protesten revidierten die Mannen um Dieter Wilms aber und ließen das sportliche Ergebnis gelten. Mit Mehr als einstündiger Unterbrechung wurden die Spieler fortgesetzt.