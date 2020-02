Bezirksliga, Gruppe 6

Adler Union Frintrop –

BW OberhausenSo 11

Für das Schlusslicht gilt dasselbe wie in den anderen Spielen auch: Die Liricher wollen ihr Bestmögliches abrufen. In der zweiten Halbzeit im Derby gegen den SC 20 gelang das Blau-Weiß sehr gut, mit einer ähnlichen Leistung über 90 Minuten können die Gäste vielleicht für eine Überraschung sorgen etwas Zählbares vom Tabellensechsten mitnehmen.





S F Königshardt –

SC Heidhausen So 13

Nach dem wichtigen Dreier im Nachholspiel gegen Essen-West wollen die Königshardter im Abstiegskampf direkt nachlegen. „Ich erhoffe mir die gleiche Leistung wie im letzten Spiel“, gibt Interimstrainer Richard Zander vor. „Dann wird es für jeden schwer, uns zu schlagen.“ Nico Schmelt (Urlaub) und Darius Scholl (Arbeit) werden definitiv ausfallen, Nurtekin Bulut, Fabian Feldermann und Julian Rosenau sind angeschlagen und fraglich.





SC 20 –

BG Überruhr So 15

Das absolute Topspiel der Runde wird am Knappenmarkt angepfiffen, wo Ligaprimus Überruhr zu Gast ist und nach dem Sieg gegen Arminia Klosterhardt mit Rückenwind auflaufen wird. „Ich erwarte von meiner Mannschaft eine engagierte Leistung mit einer geringeren Fehlerquote“, fordert Trainer Hans-Günter Bruns, der mit den Knappen den dritten Sieg im dritten Spiel feiern könnte. „Wir müssen nur bereit sein, alles abzurufen, dann ist das Ergebnis zweitrangig.“ Bruns‘ Trainerkollege Ümit Ertural fehlt verletzt, Arda Turan ist auf Hochzeitsreise, außerdem fehlen Ümit Mutlu und David Möllmann weiter gesperrt.





Arminia Klosterhardt –

Sterkrade 06/07 So 15.15

Während sich die ärgsten Rivalen am Knappenmarkt duellieren, empfangen die Klosterhardter Kellerkind Sterkrade 06/07 zum Derby. Trotz der tabellarisch klaren Rollenverteilung will Georg Mewes mit seinen Tackenbergern die Maximalausbeute vom Hans-Wagner-Weg mitnehmen: „Das ist ein Derby und das wollen wir gewinnen. Wenn wir an die Leistung von Vogelheim anknüpfen, ist was drin.“

Marcel Landes ist vor 06/07 gewarnt

Doch auch die Gastgeber haben nach der Niederlage gegen Überruhr den Dreier fest im Blick. „Das wird ein schwieriges Spiel und nach Vogelheim sind wir gewarnt“, weiß Marcel Landers aber um die Gefahr der Gäste. „Wir haben uns etwas einfallen lassen und wollen die guten Eindrücke aus dem Überruhr-Spiel mitnehmen. Wir freuen uns auf das Derby.“ Bis auf Samet Kanoglu (Sperre) stehen den Hausherren alle Spieler zur Verfügung.





VfB Bottrop –

Adler OsterfeldSo 15.15

„Bottrop ist sehr heimstark, aber die Mannschaft wird motiviert sein und über die Zweikämpfe ins Spiel kommen“, blickt Trainer Udo Hauner auf das Duell mit dem Tabellenfünften, nachdem das Nachholspiel gegen den FC Bottrop verloren ging. „So eine junge Mannschaft wollen wir zu Fehlern zwingen und dann etwas Zählbares mit nach Adler nehmen.“ Ibrahim Kücükarslan und Andre Kampen fehlen den Adlern beruflich, Mehmet Gül fällt wegen Kniebeschwerden aus.





Gruppe 5

Arminia Klosterhardt II –

1. FC Bocholt II 0:3 (0:1)

Wichtige Zähler ließ die Zweitvertretung der Arminia im Nachholspiel am Donnerstagabend liegen. Gegen den Vorletzten aus Bocholt vergaben die Schützlinge von David Löchte zu viele Chancen und wurden von den Gästen dafür bestraft. „Das ist ein enttäuschendes Ergebnis für uns“, war der Linienchef bedient. „Wir haben auf Dreierkette umgestellt und haben alles versucht, mussten aber Lehrgeld bezahlen.“





Arminia Klosterhardt II –

SuS Dinslaken So 13

Die erste Chance, die verlorenen Zähler zurückzuholen, bekommen die Klosterhardter schon Sonntag mit dem Heimspiel gegen Dinslaken. Auch die Gäste stecken im Abstiegskampf und sollen mit einem Dreier distanziert werden. „Anders als gegen Bocholt müssen wir unsere Chancen nutzen und es besser machen. Wir wollen irgendwie diese drei Punkte holen und alles versuchen“, so Löchte, der mit seiner Mannschaft derzeit fünf Zähler vor dem Relegationsplatz liegt.