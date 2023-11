SC 20 - SWA: Derby steht unter verschiedenen Vorzeichen

Oberhausen Alstaden will aus den letzten vier Spielen vor der Winterpause zwölf Punkte holen, der Spielclub weg von den Abstiegsplätzen.

edingt durch den Totensonntag hat die Bezirksliga an diesem Wochenende spielfrei. Ein Derby können sich die Oberhausener Fußballfreunde dennoch anschauen. Am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, wird das vor drei Wochen verlegte Spiel zwischen dem SC 20 und SW Alstaden an der Mellinghofer Straße ausgetragen. Die Gastgeber stehen dabei unter Zugzwang, denn der Tabellenkeller rückt immer näher.

Rückzug von Hiesfeld erschwert die Lage im Keller

Erst recht, nachdem in dieser Woche der TV Jahn Hiesfeld seine Mannschaft zurückgezogen hat und alle Partien aus der Wertung genommen wurden (wie berichtet). Davon hat ausschließlich der GSV Suderwick profitiert, dessen 1:5-Klatsche in Hiesfeld nicht mehr zählt und die damit vom Abstiegsplatz 16 auf Rang 13 kletterten. Für den Spielclub verringerte sich der Vorsprung auf die Abstiegsplätze von vier auf drei Zähler.

„Für uns geht es allein darum, die Abstiegsplätze hinter uns zu lassen“, bekräftigt Trainer Murat Cebeci das Saisonziel. Dafür fordert er Leidenschaft und Einsatzwillen, den er bislang in dieser Saison nicht immer sah. Für das Derby macht er sich in diesem Punkt jedoch keine Sorgen. „Die Jungs werden alles dransetzen, das Derby für sich zu entscheiden“, ist er sich sicher.

Die Stimmung ist gut, Montag standen ihm 17 Spieler beim Training zur Verfügung, die sich für den Einsatz empfehlen wollten. Auch Cebeci selbst freut sich auf die Partie. „Ich kenne die Schwarz-Weißen gut und werde mir etwas Besonderes für sie einfallen lassen.“

Sein Gegenüber Raphael Steinmetz kennt die Qualitäten der Knappen, fordert aber dennoch drei Punkte von seiner Mannschaft. „Es ist immer schwierig beim Spielclub, zumal auch der kleine Platz nicht unserer Spielweise entgegenkommt“, weiß Steinmetz.

Raphael Steinmetz will zwölf Punkte aus vier Spielen

Das ändert aber nichts an der Zielsetzung. „Wir wollen aus den letzten vier Spielen des Jahres zwölf Punkte“, setzt er sein Team unter Druck. Im Dezember stehen noch drei Heimspiele an, da mit Suderwick das Heimrecht getauscht wurde. Verletzungsprobleme gibt es keine, dafür fallen die gesperrten Sven Konarski und Marcel Knizik aus, während Danny Walkenbach wieder zurückkehrt.

Neben dem Hiesfelder Rückzug sorgte auch Aufstiegsfavorit VfB Bottrop in dieser Woche für Schlagzeilen. Kurz nach der Niederlage im Spitzenspiel bei Sterkrade 06/07 (1:2) trennten sich die Bottroper von ihrem Trainer Can Ucar und verpflichteten stattdessen Volker Hohmann.

Der stand zu Saisonbeginn noch bei Rheinland Hamborn an der Linie, pikanterweise der nächste Gegner seiner neuen Mannschaft. Ralf Bögeholz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen